彰化爆校園霸凌！學童遭毆「怕到不敢上學」　學校出手了

▲彰化某學校爆校園霸凌，教育處、校方得知消息，已經著手處理。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

彰化縣芬園鄉某學校發生霸凌事件，一名媽媽上網控訴，兒子在芬園的某間國小上課，並且放學後會去補習班，沒想到竟在求學的過程中，遭到多人霸凌、毆打，導致不敢去學校，讓她急得求助，「誰能幫我～芬園鄉的大家長…。」而彰化縣教育處、校方得知消息後，也已經介入調查，將採取相關措施解決問題。

這名母親在臉書的多個社團指控，她的兒子在芬園鄉某學校上課，放學後會到某個補習班補習，沒想到求學的過程中，遭到同儕霸凌、毆打，導致身心受創，更是因此不敢上學、去補習班。

這名母親控訴，事情發生的當天，兒子一度站在派出所門口，哭著說要報警。後來她下班回家，了解了事情原委，也感到十分自責，「媽媽沒有保護好你，是媽媽的錯。」

這名母親還說，施暴者除了毆打兒子以外，還把過程拍下來、上傳到網路上，且事件發生地點沒有監視器，所幸剛好有教師經過、制止，否則後果不堪設想。

▼彰化爆校園霸凌，某學童遭到痛毆，因此不敢上學。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



這名母親自責地說，孩子煎熬了3個星期，甚至因此逃避上課，她卻對此渾然不知，如今知道事情真相，令她十分難過，「誰能幫我～芬園鄉的大家長…。」

事件在網路上發酵以後，校方出面表示，14日得知疑似有校園霸凌事件發生，已經在法定時間內完成校安通報，並且啟動霸凌防治機制，目前已召開審查小組會議，並且依照規定辦理事宜，會透過正當合理、符合教育目的的方式，導正學童的偏差行為。

此外，彰化縣教育處也說，得知霸凌事件發生，已經要求校方當日完成校安通報、召開校園霸凌防治委員會，並請校方提供雙方心理諮商輔導、相關協助。