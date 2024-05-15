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社會 社會焦點 保障人權

桃園大坑溪大量白色泡沫！元凶抓到了　最高罰300萬

▲桃園市政府環保局今天清晨接獲龜山區居民陳情，大坑溪出現大量白色泡沫，儼如「泡泡溪」，稽查人員到場採樣。（圖／環保局提供）

▲桃園市政府環保局今天清晨接獲龜山區居民陳情，大坑溪出現大量白色泡沫，儼如「泡泡溪」，稽查人員到場採樣。（圖／環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市環保局污染監控中心今（15）日清晨接獲居民陳情指稱，龜山區大坑溪出現大量白色泡沫，立即派遣稽查人員到場稽查採樣，發現上游御廚房食品公司因清洗餐具加入過量清潔劑，排放廢水流經大坑溪河床高差跌水產生大量泡沫，稽查人員現場檢測PH酸鹼值8.2偏高，依違反水污染防治法第30條告發業者，最高可處新台幣300萬元罰鍰。

▲桃園市政府環保局稽查人員今天清晨前往大坑溪採樣。（圖／環保局提供）

▲桃園市政府環保局稽查人員今天清晨前往大坑溪採樣。（圖／環保局提供）

環保局表示，今天清晨6時許接獲陳情，龜山區大坑溪出現大量泡沫，立即派遣稽查員現場稽查，在大坑溪南祥橋下游發現明顯白色泡沫，隨即沿水路至上游南美一號橋發現御廚房食品公司前溝渠有明顯大量泡沫排放，稽查人員現場採樣檢測PH酸鹼值8.2，水質酸鹼度明顯偏高，重金屬則無異常，研判污染源為清潔劑，經區域清查上游其他業者皆尚未作業也無排水。

環保局指出，御廚房食品公司從事團膳食品製作，自清晨4時許作業，每日清洗團膳使用餐具容器，清洗廢水匯流至油水分離槽中，但今天不慎使用過量清潔劑，導致油水分離槽產生大量泡沫，續留至大坑溪中，因大坑溪中河床有多處高低落差，經過跌水產生大量泡沫，導致影響大坑溪水體品質，污染水污染管制區，稽查人員依違反水污染防治法第30條規定告發，依法可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲桃園市政府環保局稽查人員今天清晨前往大坑溪沿線採集廢水樣本。（圖／環保局提供）

▲桃園市政府環保局稽查人員今天清晨前往大坑溪沿線採集廢水樣本。（圖／環保局提供）

環保局強調，污染監控中心24小時受理民眾陳情，可快速調派稽查員前往稽查，若因水域複雜亦會加派人力分工進行區域調查，呼籲業者勿心存僥倖，為節省成本而節省處理設備，甚至非法排放破壞環境；另提醒民眾若發現有廢棄物、污染物或其他環境污染情事，可立即向桃園市政府環保局提供線索，可撥打24小時公害陳情專線：0800-066666通報環保局，以便第一時間處理，以有效阻絕或減緩污染情形發生。

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