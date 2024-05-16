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瘋傳百果山溜滑梯又要拆！參管處闢謠：520起封閉優化滑梯寬度

記者唐詠絮／彰化報導

一波三折！參山國家風景區管理處今年1月底耗資2350萬，將百果山風景遊樂區重整，並將53年歷史溜滑梯打造成新式遊憩設施，創下1天內湧入萬人朝聖，近日網路瘋傳又將拆除打掉重建，遭民眾砲轟，參管處今日火速闢謠，「不是拆」，是要優化縮小滑梯寬度，將於520進行封閉近2個月，期待暑假帶給民眾一個更棒更安全的遊樂場所。

▲今年1月底剛啟用百果山溜滑梯又將拆掉重建。（圖／記者唐詠絮攝）

▲今年1月底剛啟用百果山溜滑梯又要封閉重新改造。（資料圖／記者唐詠絮攝）

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百果山早年有蜜餞的故鄉美譽，遊樂區因地理、水文與氣候造就地方特有產業與風貌，內有一座號稱全台最長溜滑梯，伴隨著五、六年級生走過青春回憶，因不符現代法規設計，走向拆掉命運。

▲今年1月底剛啟用百果山溜滑梯又將拆掉重建。（圖／記者唐詠絮攝）

去年參山處斥資2350萬元，包括園區排水、日式石景花架區、夜間照明設備、喔熊坡面遊戲場、以及在遊戲區重建3座全新溜滑梯。其中一座長達近26公尺管狀滑梯，以及三座磨石子溜滑梯，完成環境美化與遊憩設施建置，今年1月底風光啟用。

近日網路瘋傳百果山「溜滑梯」要打掉重建，網友氣得大罵「納稅人的錢是這樣花的」、「為何不一開始就設計好」，對此參山處長曹忠猷說，參山處打造百果山遊憩區完全以景區美觀與遊客的安全舒適為考量，每一分錢都花在刀口上，請大家了解與體諒。

▲今年1月底剛啟用百果山溜滑梯又將拆掉重建。（圖／記者唐詠絮攝）

曹忠猷指出，目前遊戲場內設有3座全新溜滑梯，其中2座長度約11公尺磨石子溜滑梯採用「彎道形式」設計，提供6-12歲的大齡孩童在遊戲中訓練肢體平衡，現場亦設有使用年齡告示牌，但開放以來常見未滿6歲的幼童及家長進入溜滑梯遊玩，導致設施損害及幼童遊戲風險增加。

為了提供遊客安全的遊戲環境，擴大參與遊戲兒童的年齡層，將2座「彎道型式」的磨石子溜滑梯優化改善縮小滑道寬度及線型彎曲程度，改善後即可開放4歲至12歲幼童使用；另民眾反映管道式溜滑梯產生靜電問題，也將於本次優化工程一併進行改善。將於5月20起暫時封閉施工，施工期約50日，封閉期間請遊客暫勿攜帶幼童前往。

▲今年1月底剛啟用百果山溜滑梯又將拆掉重建。（圖／記者唐詠絮攝）

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