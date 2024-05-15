補教狼師曖昧性騷男童被解聘！彰化議員爆：不到1個月就回鍋

▲彰化一名補習班老師騷擾男童被解聘，日前卻爆出已重回補習班教書。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化縣議員許雅琳今（15）日在議會質詢提到，一名補習班張姓男老師不僅對男童有不當肢體接觸，還會傳曖昧訊息，要學生不能丟下他，甚至用購買點數方式收買，讓孩子認為「是真愛」。日前卻有家長發現，張男仍在同個補習班任教，教育處回應，若調查屬實，最重會勒令停業。

許雅琳列出張姓男老師的種種髮指行為，包括對學生不當肢體接觸、傳訊問有沒有想他，曖昧要求不能拋棄他，甚至用購買點數方式收買男童，誤導孩子是真愛，金額從幾千到破萬都有，還要求男童不能跟別人玩，因為他會吃醋，甚至不只1位學生受害。

許雅琳指出，補習班業者確實在4月5日向教育通報張男為不適任教師，4月7日教育部也收到通知，卻有家長發現事發後不到1個月，在該補習班上課的孩子聯絡簿上仍蓋有「小張老師」的印章，這名狼師竟又回到補習班，令他們驚訝不已。

許雅琳怒批，教育處放任狼師重回教育機構教課，完全不尊重學生與家長，也沒有家長希望把小孩送到補習班遇到狼師，強烈要求教育部盡速調查，還給彰化學生一個安全教育空間。

教育處長蔡金田回應，彰化縣總計有982間補習班，今年已接獲24件不適任教師通報，其中也包括本案，依照程序，若調查結果老師涉案情節嚴重，會解聘或解僱，也會通報到全國教育部不適任教師人員查詢系統，若本案經調查後確認業者未依規定處置，又讓狼師重返補習班，會依照情節輕重裁罰，最重會勒令停業。