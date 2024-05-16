女看護飲用水摻消毒液！雇主母喝下驚吐　她竟辯「想回家」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員曹嘉豪今天議會總質詢指出，員林市一名凃姓雇主，因父親車禍遭撞臥病在床，去年聘請一名外籍看護照顧，疑將消毒傷口用的消毒液摻入飲用水中，凃母一喝驚覺有異，立刻將水吐掉，看護回答更是傻眼，一直哭著喊「想回家」，事後雖前往警局備案，想解雇看護卻只能和解了事，曹嘉豪痛批，雇主竟成真正弱勢。

▲彰化有名女外籍看護疑用消毒水摻入飲用水讓雇主飲用。（圖／議員曹嘉豪提供，下同）

這起離譜事件發生在4月23日，凃姓雇主說，發現家裡飲用水有異狀，第一次是在廚房，第二次是在客廳，2次都聞到有濃濃的藥水味道，媽媽喝到開水後立即吐掉，擔心臥病在床的爸爸需要長期插管灌食，是否也有早已喝到加料的水。

雇主隨即焦急的詢問該名女看護「水為何有藥水味道」，得到的回答更是傻眼，對方竟一直哭著喊「想回家」，最後才知道是在飲用水中加進消毒傷口用的消毒液，便到警局備案，但因為無法解雇看護，也一直無法等到喘息照護，為了要盡快找到新看護，最後只能被迫和解。曹嘉豪說，這簡直是外籍看護勞權擴張，讓雇主反而成為真正弱勢。

曹嘉豪說，依規定要重新申請外籍看護，必須要等原外籍看護離境或有人承接該外籍看護，才能繼續找尋下一個外籍看護來工作，但中間的空窗期會多久不曉得，若是提告該外籍看護，雇主需要來回跑法院，等待判決期間可能長達數月，但通常家庭照顧者往往已面臨照顧、工作、經濟等多重壓力而喘不過氣，就算提告，也許那時外籍看護也離境了。

▲彰化縣議員議會質詢。（圖／議員曹嘉豪提供）

雖然彰化縣有提供隨叫隨用全縣喘息服務，儘管主打隨叫隨到，但實際打電話詢問卻要等待至少一周以上的時間，常態甚至是兩到三周，縣府的量能根本不足，加上評估流程等程序，這樣的實際運作時程根本無法解決空窗喘息問題。