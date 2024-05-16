恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車　墓仔埔被逮遭收押

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉吳姓女子誤以為潘姓男子曾對她騷擾及辱罵，持菜刀攻擊並開走潘男已發動的休旅車，內埔警方獲報前往查緝，緊接著獲報有女子開車衝入民宅庭院，立即前往並在附近墳墓旁將吳女逮獲，訊後依殺人未遂等罪嫌送辦，檢方聲押禁見獲准。

▲內埔警分局逮獲涉嫌殺人未遂等罪嫌的吳女到案送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局13日接獲通報轄內內埔鄉振興村有人持刀傷人情事，隨即前往處理；經瞭解，潘姓男子於住家前準備駕駛自小客車上班時，突見一陌生女子持刀靠近揮砍，被害人見狀隨即跑進住家躲避，但仍遭對方劃傷胸部，該女子隨即駕駛被害人所有之車輛逃離現場。

經救護車人員到場檢視潘男傷口，發現左胸有刀傷，並將其送往署立屏東醫院，醫生檢查後無生命危險且意識清楚。

警方於追捕當中又接獲民眾報案稱，有一陌生女子進入住家庭院，警方立即趕赴現場搜尋，於附近墳墓查緝涉案的43歲吳姓女子到案。

經警方初步調查，吳女自稱近期不斷遭人騷擾及辱罵，一時情緒失控而持刀至路上行走，因見到被害人站在路上，誤以為被害人是對她騷擾及辱罵之人，故持刀對其傷害。訊後依殺人未遂，無故侵入住宅及毀損等罪嫌移請屏東地檢署偵辦，經檢察官聲押獲准。

內埔警方表示，有關民眾遭受不法侵害，警方絕不寬容，並依法查緝究辦，務使民眾有免於恐懼之生活環境。