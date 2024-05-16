改裝車深夜狂拉音浪「車窗搖下就有毒味」　桃警搜出大批K他命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局昨（15）日深夜執行酒駕與噪音車取締勤務，在桃園區大興西路三段發現一輛轎車排氣管發出轟隆隆巨響，遂要求停車受檢，結果車窗搖開散發出濃烈異味，員警發現車內2名男子神情緊張，在駕駛座旁查出有第三級毒品K他命與罐裝K他命等證物，警方將2人帶回偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局昨天深夜在桃園區大興西路進行酒駕與噪音車取締勤務，發現一輛改裝車排氣管轟隆隆，示意停車受檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，昨晚11時10分許，桃園警分局埔子派出所員警在大興西路三段執行取締酒駕、改裝噪音車取締勤務時，發現一輛黑色轎車排氣管發出轟隆巨響，遂示意停車受檢。

▲桃園警分局昨天深夜在桃園區大興西路進行酒駕與噪音車取締勤務，發現改裝車內有罐裝K他命等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警請32歲鄭姓駕駛停車受檢，未料車窗一開啟就聞到刺鼻的異味，員警查出，坐在副駕駛座29歲楊姓男子是車主，2人是朋友關係，員警詢問為何車內有異味，是否有違禁品？2人連忙否認且神情緊張，辯稱要去找朋友，請員警讓他們離開等語。

員警以目視發現車內有不明物品，其中在駕駛座排檔桿旁有一小瓶罐裝K他命，員警請2人下車受檢，並在車上起出第三級毒品K他命26小包、罐裝K他命5罐等證物，2人隨即沉默不語，警方將2人帶回偵訊，過程中2人直呼，都是排氣管噪音惹的禍。

▲桃園警分局昨天深夜在桃園區大興西路進行酒駕與噪音車取締勤務，發現改裝車內有大批K他命等毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方表示，桃園警方致力於改裝噪音車攔檢稽查通報，自實施「靜桃專案」以來，配合環保局、監理站聯合稽查，其中取締噪音超標約500件，蒐證拍照通報環保局審查複驗達3400件，依據噪音管制法第8條逕行裁處的約450件，警方為發揮「一種勤務多種功能」原則，將持續利用取締酒駕、路檢、巡邏、交通整治等勤務，減少降低讓民眾詬病的改裝噪音車強力稽查，還靜於民。