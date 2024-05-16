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前棒球國手抱孫突心肌梗塞！倒地無呼吸心跳　搶命9天出院

記者許權毅／台中報導

台中一名72歲伯伯黃清泉曾在六零年代獲選為中華成棒隊成員，為台灣棒球早期明星選手。不料他上月底在台中抱著1歲多孫女訪友時，突然倒地失去意識，到院前已經無呼吸心跳，經醫師檢查他是突發心肌梗塞，所幸戰勝死神，上週出院。黃清泉也說，自己就突然沒有意識，很感謝諸多善心人士幫忙。

▲▼中華棒球隊前國手黃清泉抱孫突心肌梗塞！倒地無意識　搶命9天出院。（圖／記者許權毅翻攝）

▲民國60年代入選中華隊棒球成棒隊的黃清泉，上月抱著孫女突然倒地，經查是心肌梗塞，搶救9天後康復。（圖／記者許權毅翻攝）

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第四警分局指出，上月底獲報有民眾在南屯區大進街停車場路倒，且原本懷裡抱著的1歲多女嬰也跟著摔倒，女嬰痛得哇哇大哭。警消獲報趕到現場，發現該名72歲長者已經無呼吸心跳，附近的婦產科護理師見狀，趕緊出來施作CPR搶命，救護人員到場接手，在救護車上就把心跳壓回來。

▲▼中華棒球隊前國手黃清泉抱孫突心肌梗塞！倒地無意識　搶命9天出院。（圖／記者許權毅翻攝）

到院後，醫師檢查後判斷，患者是因突發心肌梗塞才倒地，經治療約一周，人已經在本月8日平安出院。但其實，這位長者來歷並不簡單，他是今年72歲黃清泉，民國62年至民國66左右陸續獲選為中華成棒隊國手，同期隊友還有現任中信育樂副董高英傑、中華職棒秘書長楊清瓏等人。

▲▼中華棒球隊前國手黃清泉抱孫突心肌梗塞！倒地無意識　搶命9天出院。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼黃清泉在8日康復出院，也對諸多救命者表達感謝。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼中華棒球隊前國手黃清泉抱孫突心肌梗塞！倒地無意識　搶命9天出院。（圖／記者許權毅翻攝）

黃清泉在8日康復出院，回想當時，他說：「當時要去停車場牽車，手抱小孫女，突然無意識，有停車場管理員、善心人士幫忙通報員警，也幫忙相助、保護孫女，再由附近診所護理師幫忙CPR，林新醫院實施電擊，搶救8分鐘才救回我，9天後出院，再次謝謝大家的幫忙。」

▲▼中華棒球隊前國手黃清泉抱孫突心肌梗塞！倒地無意識　搶命9天出院。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼黃清泉曾多次入選成棒隊，是台灣棒球早期明星球員之一。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼中華棒球隊前國手黃清泉抱孫突心肌梗塞！倒地無意識　搶命9天出院。（圖／記者許權毅翻攝）

黃清泉家屬則說，爸爸過去曾是中華成棒代表隊成員，戰功彪炳，從少棒隊總教練退役後身體一直都很硬朗，沒想到這次去銀行訪友後準備返家，卻遇到生死關頭一瞬間，感謝處理員警第一時間冷靜處置，熱心醫護人員不間斷CPR，119救護人員在最短時間內到場緊急送醫，才保住爸爸一命。

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