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結帳收到百元假鈔　老闆揭穿1細節超明顯：是手刻的

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名飲料店老闆日前收到一張百元假鈔，原本只是在點鈔時發現摸起來不太一樣，仔細一看才發現，防偽線過於粗糙，上面的「100」字樣還是用手刻的，後來經驗鈔機檢驗過不了，拿去台灣銀行進行鑑定被告知是假鈔，目前這起事件已經交由警察偵辦。

飲料店老闆收到百元假鈔。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲老闆發現防偽線上的「100」是用手刻的。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

老闆在臉書「爆料公社」發文表示，11日幫家人結帳點鈔時，發現有一張百元鈔票摸起來很不一樣，看了一下覺得是假的，因為防偽線過於粗糙，真鈔防偽線上的「100」字樣是雷射的，假鈔的則是用手刻，而且完全沒有浮水印。

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飲料店老闆收到百元假鈔。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲上方假鈔沒有浮水印，下方真鈔有梅花、100的浮水印。

老闆進一步表示，後來用驗鈔機也驗不過，13日拿到台灣銀行進行鑑定被告知是假鈔，目前這起事件已經交由警方偵辦。老闆也補充說道，由於現在很多店家防範假鈔重點都放在500元或1000元鈔票，很少會仔細檢查100元鈔票，因此決定分享出來提醒大家，他個人的判別方式是把紙鈔拿起來對光，真鈔的防偽線是一整條，假鈔的則是好幾截。

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，「太舊的紙鈔我都會注意看」、「有遇過，空白處沒有梅花浮水印」、「我覺得有異都用彈的，因為紙質不一樣」、「以前做超商的時候也有收過一張100元假鈔，忙起來真的連看都沒時間，等到忙完的時侯再檢查，發現防偽線是拿粗紅筆畫的」。

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