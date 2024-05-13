高雄爆假鈔流竄！手搖店、夜市攤商受害　警方鎖定對象追查中

▲高雄假鈔流竄，攤商慘受害。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄近來又傳出有假鈔流竄，飲料店、夜市攤商收到紙質粗糙的100元、500元偽鈔後，驚覺受騙上當，趕緊報警處理。其中，鳳山地區共有受理2起，鳳山分局表示，已經鎖定犯嫌積極偵辦中。

近來一家高雄手搖店老闆在點鈔時，發現一張100元鈔票，不只紙質相當粗糙，連防偽線上的100字樣還是手繪，線條看起來歪七扭八，過點鈔機也過不了，驚覺收到偽鈔。另外，也有攤商收到的是500元偽鈔，發現後也連忙報案處理。

初步了解，高雄假鈔流竄，約有5起案件，其中在鳳山轄內就有受理2件，包含飲料店及夜市攤商等蒙受損失，鳳山分局對此表示，已鎖定犯嫌積極偵查中。

▲高雄假鈔流竄。（圖／記者賴文萱翻攝）

過去中央銀行曾公開8招教導民眾如何分辨真假鈔，包含摸一摸凸起觸感，以手指觸摸鈔券正面左上角、左下角及右下角面額處，皆可感覺有凸起之觸感；迎光透視水印；輕轉鈔票變色油墨；輕轉鈔票變色窗式安全線。

另外，還有以15度角側面檢視隱藏字；光影變化箔膜。（2000元新增防偽功能）；金屬油墨加印「2000」字樣。（2000元新增防偽功能）；條狀箔膜光影變化效果。