機車「最痛設計」撞到就想飆髒話！他喊：比沒立中柱更沒品

▲現在很多機車都有「飛旋踏板」的設計。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

對很多騎士來說，一見其他人停車不立中柱，就會很火大。不過近日則有網友直呼，「這個不收是怎樣！」原來有騎士停車後，沒有將飛旋踏板收好或被其他人碰到並彈出來，害得他不慎撞到，「痛死了！」貼文曝光後，也引發網友討論。

這名網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」上發文表示，「痛死了，五字經都快飆出來了！」從他貼出的照片可見，原來是有台機車的飛旋踏板沒有收好，要是行人、其他騎士沒有注意到，走過去撞到就很可能會受傷。對此，他便不禁直呼，有很多人覺得「不立中柱」的人很沒品，但對他而言，「這個不收，比沒立中柱更加沒品」。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「中招過，一個月還在結痂」、「沒錯，這個踢到一定會受傷」、「這是機車最爛的設計」、「真的！很痛又留疤」、「之前被這個飛旋踏板撞到超痛」、「隔壁的車都被刮得很慘」、「小腿瘀青製造機」、「受害過，直接正面撞骨頭真的超痛」。

不過也有網友表示，「有些人的是壞掉沒辦法收，曾經中招過，想說幫他們收卻收不起來」、「只開一邊，有可能是不小心被壓出來的」、「有時候也不是人家沒收，是牽車出來的碰到彈出來，沒幫人家收回去」、「搞不好是隔壁移車，壓到彈出來，自己眼殘不注意踢到，怪誰」。