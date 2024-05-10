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騙過驗鈔機！女用假美鈔換33萬「美方揭發」　警逮天道盟分會會長

美鈔是假的！騙過驗鈔機遭美銀鑑定偽鈔　警溯源逮天道盟分會會長

▲刑事局破獲假美鈔換真現金案，向上溯源逮獲天道盟等黑幫分子。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

內政部刑事局破獲一起天道盟偽造美金案。一名陳姓男子涉嫌教唆李姓女子持偽造舊百元美鈔向銀行兌換新鈔，孰料卻因順利騙過點鈔機，因此成功詐得約33萬餘元，且其採漸進式增加兌換，得手後就換下一家銀行，直到被害銀行將美鈔販售回美國，這才得知所持美鈔竟是假鈔。

據了解，陳姓男子先是教唆李姓女子持零星幾張舊百元美鈔，前往行員兌換，以此確認行員是否能辨識出假鈔，連續3次得手後便更換其他家銀行，以逐步增加假鈔張數之方式，3個月共計換美鈔7次計1萬9,200元(約台幣33萬6,178元)。

據悉，由於陳男所持有之偽美鈔為舊版美鈔，且能通過驗鈔機，故均未能被行員發現。直到台灣銀行將假鈔售回美國後，卻遭美國銀行鑑定為偽造美鈔，立即通知相關銀行，銀行始驚覺詐騙，遂整備相關資料向警方報案。

警方獲報後也立即組成專案小組調查，進一步發現疑有幫派及毒品人口涉入，經跟監數月後確定幫派成員經常活動處所及相關進出人員作息等事證，申請拘、搜票獲准後，分別於去年11月22日、12月7日執行2波拘提、搜索勤務，計拘提天道盟龍潭分會會長范男等9名嫌犯到案，並查扣現金66萬4,000元、安非他命10包22.1公克、海洛因3包1.07公克、愷他命3包10.22公克、改造手槍1把、子彈5顆、手機9支、存摺等證物，全案依刑法行使偽造有價證券、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送地檢署偵辦。

刑事局呼籲，民眾切勿抱持僥倖心理，企圖持偽鈔以魚目混珠之方式蒙騙銀行行員兌換新台幣。此外檢警將持續與銀行端保持密切合作，隨時掌握最新的偽鈔特徵，加強宣導以有效阻止偽鈔流入市面，以達維護金融秩序及保護民眾財產安全之效。

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