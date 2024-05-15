快訊／美國在台協會宣布：代表團將訪台參加賴清德總統就職典禮

▲總統賴清德、副總統蕭美琴將於5月20日就職。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

我國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴5月20日就職。對此，美國在台協會（AIT）15日晚間發文，宣布代表團將訪台參加5月20日的總統就職典禮，並公布參加就職典禮的代表團人員。

美國在台協會表示，他們很高興宣布，一個跨黨派的代表團將代表美國人民參加2024年5月20日台灣總統當選人賴清德先生之就職典禮。此代表團將遵循先例，由兩位美國前官員、一位台灣專家、現任美國在台協會主席和美國在台協會處長組成。

美國在台協會指出，代表團成員包括，前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）。美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）將一同隨行，美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也將同行。

美國在台協會表示，代表團將於訪台期間出席5月20日的就職典禮，並與各界領袖會面。他們將傳遞美國人民對賴清德先生的恭賀，恭喜他就任並成為台灣第五位民選總統，也祝賀台灣人民再次展現其民主體制的健全與堅實。此外，代表團還將強調美國長久以來對維持台海和平穩定的承諾。