臨終病人發出痛苦嘎嘎聲！護理師揭「死前喉鳴」真相：剩25hrs告別了

記者葉睿涵／編譯

此前民間一直有傳言稱，人類死前可能會發出類似潺潺流水聲或噼啪聲的「死前喉鳴」（death rattle），而這個說法終於得到了美國護理師麥克法登（Julie McFadden）的證實，強調這種聲音是生命終結過程中的正常現象，因此家屬們不必過度擔心或恐懼。

據《每日郵報》報導，在洛杉磯負責臨終關懷的麥克法登解釋，死前喉鳴是生命最後階段的正常現象，「一般來說，人體的口腔會不斷分泌粘液，而大腦也會下意識地向喉嚨發出吞嚥訊號來清除粘液，但對於臨終病人而言，他們的人體系統已接近崩潰，導致他們無法正常吞嚥，因此唾液很容易就會在口腔內堆積。」

她進一步指出，當臨終病人呼吸時，空氣就會通過口腔積聚的唾液發出「嘎嘎」聲，而這種情況一般出現在病人無意識的狀態下，不會給病人帶來痛苦，因此人們不必因為擔心自己的親人在痛苦中死去，而覺得恐懼或留下創傷。

▲研究顯示，有40%的臨終病人會在死前25小時發出「死前喉鳴」。（示意圖／VCG）

這段TikTok影片在網上曝光後，瞬間吸引了超過180萬人觀看，而麥克法登的解釋也讓許多網友感到寬慰，紛紛留言表示自己對親人去世時的誤解和恐懼得到了釋懷，「我媽去世的時候就發出了這個聲音，我當時很害怕，還以為她要窒息了但我什麼也做不了」、「我一直以為我媽當時是窒息而死的，我現在終於相信她是沒有痛苦的，謝謝妳」。

研究顯示，約有40%的臨終病人會發出「死前喉鳴」，而這種聲音出現後，就預示著死亡即將來臨，因為病人平均會在存活25小時後死去。為了減少這種令家屬不悅的聲音，醫院可以使用藥物使口腔乾燥，或讓病人側卧以便唾液流出，但院方通常不會使用吸痰器，因為這可能會導致更多粘液分泌。

除了死前喉鳴外，臨終病人也可能在生命的最後階段出現各種不尋常的症狀，其中包括呼吸變得更加不穩定、脈搏減弱、手腳冰冷發紫並出現斑點等。另外，醫師指出，病人也可能在死前數天或數小時內出現短暫的體力激增，然後體力大減，或是在臨死前幾分鐘，眼睛和嘴巴一直睜開、呼吸變得更加急促。麥克法登表示，通過了解這些過程，家屬們在親人臨終時的焦慮和恐懼就能夠被減輕。