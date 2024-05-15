邀劉柏君分享體育外交　賴清德讚「做了我達不到的事」

▲劉柏君今天親赴民進黨中常會分享運動外交成果。（圖／翻攝自Facebook／劉柏君）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中常會今（15日）邀請社團法人台灣運動好事協會創辦人劉柏君以「台灣運動軟實力——運動外交新思維」為題進行專案報告，據轉述，黨主席賴清德表示，劉「做了我達不到的事情」，讓世界看見台灣，拜託她未來多多為體育暨運動發展部提供意見。

賴清德表示，劉柏君以民間的角色長期在國內外推動運動事務，並且提出寶貴的建議，除了擔任棒球裁判，還在運動、女性權益、性別平等、身心障礙、宗教文化、教育平權、國民外交上做了許多倡議，「做了我達不到的事情，也讓世界看見台灣，貢獻非常多」。

賴清德說，劉柏君演講中有幾點令他非常敬佩，包含獲得聯合國總部的國際奧會女性與體育獎，以及倡議性別平權、幫助女子運動推廣，得到國際奧會、國際棒總以及世界各國的支持與認同，讓台灣運動發揮更多、更強大的功能。

賴清德說，再次感謝柏君，在過去很長一段時間以來，對台灣運動外交的卓越貢獻，希望能在運動外交的路上一同前進，未來「體育暨運動發展部」要成立，也要拜託劉多多提供意見。

此外，賴清德叮嚀，近期進入夏季，將是腸病毒的好發季節，全國已經有256班次的校園、幼兒園與托兒所停課，面對影響孩子的病毒，中央地方應該緊密合作，絕不能掉以輕心，在防範疾病擴散的任務中，務必確保的是資訊的透明與流通，加強民眾的信心，才能避免疫情擴大，保護孩子的安全。

賴清德說，也請衛生主管機關，包括中央的衛福部、地方政府的衛生局等相關單位，應該要互相配合，廣泛地推廣、宣導洗手運動，防治腸病毒蔓延。