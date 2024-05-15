蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚預言：藍營這些沒改將繼續在野

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統蔡英文8年任期進入倒數階段，TVBS近日公布蔡英文施政8年滿意度調查，滿意度達42 %，遠高於前總統馬英九的23%與前總統陳水扁的13%。對此，媒體人黃暐瀚今（15日）表示，蔡英文離去前，立下了「兩個障礙」，第一，施政民調高支持度、第二，執政八年，政權延續，這些都留待後人超越。他也強調，國民黨若天天質疑外交有鬼，國防不行，美國不會幫台灣，藍營就準備繼續在野，坐看賴清德2028，得票過半。

黃暐瀚今在臉書表示，再過幾天，蔡總統即將完成她八年的總統任期。離去之前，她立下了兩個「蔡英文障礙」，留待後人超越。

黃暐瀚指出，第一個障礙，施政民調高支持度。根據TVBS民調，卸任前三位總統的民調支持度，分別是「蔡英文42%」、「馬英九23%」、「陳水扁13%」。美麗島民調則是「蔡英文49.6%」、「馬英九25.9%」。台灣民意基金會民調，蔡總統此刻的民意支持度為「50.1%」。

黃暐瀚說，第二個障礙，執政八年，政權延續。不管是陳水扁當八年，民進黨輸給馬英九；還是馬英九當八年，國民黨輸給蔡英文。從1996年民選總統以來，從沒有一個政黨可以執政超過八年，總得輪替，或說執政了八年之後，這個政黨大概也爛到差不多該要下台。但，蔡總統沒有。

黃暐瀚認為，此刻民進黨延續執政，蔡英文交棒給賴清德，展開往後的四年，說不定還有機會當八年。執政滿八年，還能繼續維持執政，是蔡英文總統設下的第二個障礙。

黃暐瀚批評，民調就像「體檢報告」，既然民意顯示，蔡總統此刻的滿意施政前三名，是「長照、國防、國際地位也就是外交」，國民黨一天到晚疑美、打外交、批國防，是有事嗎？

最後，黃暐瀚強調，蔡總統執政八年，民眾最不滿的，其實是「居住正義、缺電、詐騙」，這才是國民黨有可能得分的議題，天天質疑外交有鬼，國防不行，美國不會幫台灣，藍營就準備繼續在野，坐看賴清德2028，得票過半。