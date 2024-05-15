賴蕭就職紀念金、銀鑄錠「最高要價30520元」　中華郵政520發行

▲第十六任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

我國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴5月20日就職，中華郵政也將同步發行「第十六任總統副總統就職紀念郵票」及系列限量集郵商品，其中就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組將限量發行，其中珍藏組每組售價3萬520元。

中華郵政公司5月20日將發行「第十六任總統副總統就職紀念郵票」1套4枚及小全張1張，郵票面值分別為8元、15元各2枚、小全張面值28元，該套郵票採4枚聯刷，以插畫設計，運用台灣傳統建築特色的窗花寓意「連結」，闡述台灣透過民主自由、科技創新、醫療救援及文化創意與世界接軌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中郵票及小全張包含民主自由，面值8元，以人民為主角，民眾以選票選擇自己的國家領導人；科技創新郵票面值8元，呈現台灣的創新科技聞名全球，更在世界上扮演著舉足輕重的地位；醫療救援郵票面值15元，以搜救犬為主角，代表台灣有能力為世界提供醫療支援與災難援助。

▲▼第十六任總統副總統就職紀念郵票、金、銀鑄錠。（圖／中華郵政）

另文化創意郵票面值15元，台灣在運動與文化藝術的軟實力，正慢慢在世界嶄露頭角；小全張圖案郵票面值28元，正副元首眺望前方、展望未來，背景襯以窗花，傳達總統、副總統帶領台灣與世界建立連結。

中華郵政公司表示，配合郵票發行，特印製郵票首日封、小全張首日封、貼票卡、小全張護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於5月16日發售，並製作預銷首日戳套票封、小全張封及紀念郵摺1款，於郵票發行當日銷售，郵摺每本售價380元，內含郵票全張及小全張各1張。

此外，中華郵政也小全張圖案為主題，推出第十六任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組等3款限量集郵商品。中華郵政說明，第十六任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠及珍藏組系列商品委請中央造幣廠承鑄，以最新雷射雕刻技術及特殊拋模工法達成精緻浮雕與底紋之美，輔以典藏包裝盒、專屬提袋及加印限量序號之精美說明卡，深具紀念意義與珍藏價值。

▲▼第十六任總統副總統就職紀念金、銀鑄錠。（圖／中華郵政）

其中總統副總統就職紀念黃金鑄錠，材質為含金千分之999.9純金，限量發行1200套，每套售價2萬8000元；總統副總統就職紀念銀鑄錠材質為含銀千分之999純銀，限量發行1000套，每套售價2520元；就職紀念金、銀鑄錠珍藏組則內含第十六任總統副總統就職紀念黃金鑄錠及銀鑄錠各1款，限量發行520組，每組售價3萬520元。