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台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

▲▼ 台鐵員工「五一勞動節不加班」 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台鐵公司化首批從業人員756人近來陸續報到受訓 。（資料示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年公司化後招募首批從業人員，錄取756人，新生力軍陸續報到，雖台鐵設各分區員訓單位所，不過卻傳出全台新人得集中台北進行專業訓練，讓考生南部報到後，又要衝北部受訓，質疑設分區員訓單位沒意義。台鐵公司表示，專業訓練考量資源和有利管理，集中台北地區辦理實體課程，會提供住宿和餐食。

台鐵今年公司化後首批錄取756名從業人員，錄取率約16.91%，相較特考平均錄取率14.57%，寫下新高，新生力軍近日分2梯次報到。

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不過有不具名新進人員投訴，指近來新進人員陸續報到受訓，不過即便錄取報到地點在南部，受訓也要到台北地區，台鐵已經成立分區員訓，並編製人力在分區的員工訓練單位，結果不讓新進員工直接在各分區的員訓中心上課，「全台所有單位報到後，都要到台北受訓，這樣設分區員訓單位有意義嗎？」

新進人員指出，這種安排讓新進從業人員上新生訓練課程很不方便，要特地到台北，成立的各區員訓單位卻很閒，難怪台鐵留不住人。

對此，台鐵公司表示，台鐵公司新進從業人員均至各分區所屬單位報到，並非集中台北地區報到，另為確保113年新進從業人員基礎訓練暨專業訓練的品質，採用「實體暨分區直播課程」，學員於分區各直播教室上課，並由主播端統一授課，確保教學一致性；惟部分專業訓練，譬如電務專業訓練，由於課程專業且學員人數較少，為統合訓練資源並有利於管理，始集中到台北地區辦理實體課程，並提供外縣市學員住宿及餐食。

台鐵公司指出，台鐵目前行車人員職前新訓，如司機員班、車輛檢查員班、值班站長班及乘務人員班等，為提高訓練效果，均為集中訓練，全省各單位仍須集中台北地區受訓。另依照台鐵公司訓練分層架構，目前行車人員在職訓練及職業安全衛生在職訓練等回訓課程，亦均於各分區訓練所辦理課程，依此提高訓練頻率，加強在職人員熟練度。

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