台鐵母親節疏運破300萬人次「創近年新高」　較平日增加5％

▲慶祝母親節，台鐵公司準備康乃馨花束，致贈給女性同仁與車站內、列車上的女性乘客。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今（12日）天是母親節，不少民眾返鄉團聚，台鐵公司表示，據統計，5月10日實際搭乘客量達到80.3萬人，相較於平時的周五乘客量增加5％以上，預估5月10日至13日合計搭乘人數將突破300萬人次，創近年新高。

為了向親愛的媽媽們賀節，台鐵公司準備康乃馨花束，台鐵董事長杜微一一分送致贈給女性同仁，台北站站長黃智郁更以花束，向車站內及列車上的女性旅客民眾致意，祝福所有的媽媽們佳節快樂。

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▲台鐵公司董事長杜微（左）致贈康乃馨花束給女性同仁。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，為加強母親節假期旅客疏運，5月10日起至12日共3天，含EMU3000型新自強號在內合計加開54列次，其中包含東部幹線樹林=臺東EMU3000型新自強號列車2列次、西部幹線七堵=彰化EMU3000型新自強號直達車6列次、北半環花蓮=臺北=潮州EMU3000型新自強號列車2列次。

台鐵公司表示，5月10日實際搭乘客量已達80.3萬人，相較於平時週五增加5%以上，預估5月10日至5月13日合計搭乘人數將突破300萬人次，創近年新高。

▲慶祝母親節，台鐵公司準備康乃馨花束致贈車站內、列車上的女性乘客。（圖／台鐵公司提供）