網紅藝術家「區間車上露紅內褲跳艷舞」　台鐵報警：再發現可拒載

▲網紅藝術家在區間車上露紅內褲跳艷舞，台鐵認為已違反規定，再發現可拒載。（圖／翻攝靠北台鐵）

記者李姿慧／台北報導

曾參選立委的泰雅族藝術家林世偉時常在TikTok上穿著紅內褲大跳艷舞，因獨特作風爆紅，近來他在台鐵區間車上拍攝一段撩裙露紅內褲舞蹈，遭網友轉發臉書社團「靠北台鐵」，質疑在區間車上做這種事是否合適。對此，台鐵公司表示，列車長巡車並未發現該行為，但已報警檢送影片，未來若再發現可拒載。

新竹尖石鄉藝術家林世偉專攻油畫，長年從事社會運動，曾參與原住民立委選舉失利，不過因在政見發表會痛罵政府噴假牙、時常露紅內褲跳熱舞爆紅，成為抖音網紅藝術家，林世偉過往曾聲稱露紅內褲為行動藝術，主要是紅色為泰雅族主要顏色，且代表熱情奔放和力量。

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不過5月12日母親節當天，林世偉在台鐵區間車上大跳紅內褲艷舞，遭網友轉發臉書社團「靠北台鐵」，質疑在區間車上做這種事合適嗎，引發網友熱議。

對此，台鐵公司表示，5月12日為周末例假假日，內灣線列車會加掛2節車廂，成為4節車廂的編組。因內灣線大多為招呼站，當時車長於九讚頭站時即位於司機端作列車監視，有看到這位旅客上車，上車後便往後方車廂移動。之後列車長巡視車廂時，並未發現該名旅客異常行為。

台鐵公司指出，台鐵已請竹東站檢送該影片通報路警所，爾後如再有發現，將依國營台灣鐵路股份有限公司旅客運送契約第六條規定，旅客有違反台鐵公司運送規定、其他法令規定、公共秩序或善良風俗等，台鐵公司得拒絕運送、解除契約或終止契約。