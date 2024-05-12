終結清潔員噩夢！新自強號11月前裝杯架防打翻　新樣式曝光

▲台鐵EMU3000型新自強號杯架新樣式曝光。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

有「最美自強號」封號的台鐵EMU3000型座位餐盤杯槽設計過淺，新自強號一過彎，飲料容易打翻，讓清潔人員疲於奔命，台鐵預計11月前針對50列EMU3000型全面在座位側邊加裝杯架，新樣式也曝光，考量融合列車美學，新杯架採沉穩黑色系。

以黑白極簡及Silent flow謐的移動設計風格，EMU3000型新自強號拿下日本優良設計大獎，被譽為「最美自強號」，不過餐盤杯槽設計太淺卻為人詬病，列車一過彎，杯槽上的咖啡或飲料就容易打翻，讓清潔人員常疲於奔命辛苦擦拭。

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▲台鐵EMU3000型城際列車有最美自強號美譽。（資料圖／記者呂佳賢攝）

台鐵不但曾廣播要旅客別在杯槽上放飲料，清潔人員巡車時也時常勸導旅客將飲料改放置前方座椅的置物夾層，讓旅客感嘆杯槽是「設計個寂寞」。

為澈底解決飲料容易打翻的窘況，台鐵設計裝置新杯架，4月12日前已完成一列EMU3000型杯架安裝作業，新杯架樣式也曝光，融合新自強號黑白極簡風格，杯架也採沉穩黑色系，安裝在座位區側邊，每區有2個杯架。

台鐵公司表示，目前已有44列EMU3000型新自強號已投入營運，8月前50列將全數交車完畢，11月全數投入營運，預計11月50列EMU3000型新自強號就會全數完成安裝新杯架，比照太魯閣號的設計，將杯架設置在座椅區的車廂側邊。

▲台鐵EMU3000型新自強號杯架新樣式曝光。（圖／台鐵提供）

此外，台鐵公司也指出，未來EMU3000型進行三級檢修時，也將重新設計座椅椅背頭支撐區塊，將椅墊優化，預計今年11月將有第一組列車開始試行。