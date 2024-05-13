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國1直通台74線匝道下午通車　高公局：豐原至崇德可省26分鐘

▲▼「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」舉辦啟用典禮，下午5時正式通車。（圖／高公局提供）

▲「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」舉辦啟用典禮，下午5時正式通車。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，日前發生工安意外，但未影響通車時程，高公局今（13日）上午舉辦啟用通車典禮，宣布下午5點起正式通車，加上6月將完工的的國道1號霧峰系統交流道南出匝道擴寬工程，台中地區的高快速路網形成，縱貫大中彰生活圈。

高公局指出，大雅系統交流道於台74線北屯二交流道里程14k處，增設東、西行出入口4支匝道，續以高架橋沿員寶庄圳廊帶約1公里，銜接進入國1大雅交流道北側，國1增設南下出口及北上入口2支匝道。將來國道1號豐原交流道至台74線崇德出口，尖峰時段可節省約26分鐘；至台74線西屯三出口，尖峰時段可節省約20分鐘。

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▲▼「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」舉辦啟用典禮，下午5時正式通車。（圖／高公局提供）

▲「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」下午5時正式通車。（圖／高公局提供）

高公局表示，隨著2023年出國道4號豐原潭子段，以及今天大雅系統交流道通車，台中地區的高快速路網藉由國道1號、國道3號、國道4號與台74線的串聯，連接山線與海線，縱貫連接大中彰生活圈。

高公局表示，中部地區整體交通架構清晰、優質路網儼然成形，加上6月將完工的國道1號霧峰系統交流道南出匝道拓寬工程，相信完善便利的交通條件，能夠促進中部地方產業發展及經濟繁榮。

▲▼「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」舉辦啟用典禮，下午5時正式通車。（圖／高公局提供）

▲「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」下午5時正式通車。（圖／高公局提供）

高公局呼籲，用路人行經大雅系統交通交流道，務必按新設標誌牌面、標線及號誌小心行駛，若欲瞭解通車資訊，可撥打高速公路局服務電話，或上高速公路局全球資訊網及收聽警察廣播電台，以取得最新資訊。

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