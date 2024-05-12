1~4月未戴安全帽1231件　里港警16日連3天加強取締

▲機車騎士或乘客未戴安全帽，里港警加強查緝 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局統計今年迄4月，共取締未戴安全帽違規共1231件，由於未戴安全帽一旦發生交通事故，容易造成重大傷亡，警方計畫於明(13)日起連續3天，加強取締騎乘機車未戴安全帽措施，確保用路人交通安全。

里港警分局表示，屏北地區因是國內出產砂石重鎮，砂石車往來車次頻繁，每天一早便能看見砂石車奔馳路上，卻不時發現有家長僅因路程短或接送孩子上下學，便宜行事未依規定配戴安全帽，騎經砂石車旁，讓人看了心驚膽顫；而青少年常因好奇心使然，無照騎乘機車且未戴安全帽，騎乘技巧亦相對不熟練，一旦發生交通事故，就會造成嚴重傷亡。

里港分局交通組組長林中安指出，轄內派出所中雖常至村里廣播宣導戴安全帽之重要性，提醒大家騎機車必須戴安全帽機車騎士，但機士及乘客往往因往返目的地的距離短暫，欲便宜行事而不配戴安全帽，將自己生命置於險境，呼籲民眾無論距離遠近，只要騎上道路，就要隨手將安全帽戴起，避免遭遇交通事故時，頭部直接著地，造成生命危害，確保機車及附載人安全，警方明天起加強3天取締勤務。

分局長温基興表示，轄內機車族眾多，騎機車配戴安全帽亦立法已久，再次呼籲民眾，安全是回家唯一的道路，騎乘機車務必戴安全帽，當遇到交通事故，腦部最佳預防方式是戴好安全帽做好保護，乘客亦得配戴安全帽，選購安全係數高的安全帽，扣好扣帶，生命安全才能多一層保障。