徐巧芯揚言開告「網友跟騷」　許淑華：律師費我出

▲台北市議員許淑華表示，民眾遭徐巧芯提告跟騷，將全力提供法律協助。（圖／CTWANT）

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台北市議員許淑華14日表示，近日同選區國民黨立委徐巧芯宣稱將以《跟蹤騷擾防制法》提告到徐家樓下拍照的民眾，實在太誇張，許淑華並豪氣稱，若有市民真的遭徐巧芯提告，請找許淑華「律師費我出」。

由於徐巧芯2021年前曾於北市松山區京華城舊址附近購入公寓，其夫劉彥澧也積極推動老舊公寓更新，近期又適逢京華城舊址捲入容積獎勵爭議，徐巧芯頻頻躍上新聞版面。徐巧芯更稱，自己住家幾乎每天都有人拍照與各式騷擾，將以《跟騷法》提告這些「騷擾者」。

對此，許淑華不以為然表示，民意代表當然須受到民眾監督，徐巧芯的行為實在矯枉過正，自己也接獲不少選區鄉親反映，只是住附近路過，竟然就被徐家駐守的北市警察攔下盤查，一般民眾心生畏懼，不免聯想警總復辟。

許淑華舉親身經歷，回想自己18年前，在父親資助下，於選區買了個權狀15坪多、實際才9坪能用的套房，當時該區主要是修車廠，樓下熱炒店油煙甚重，生活機能欠佳，更絕非豪宅，卻也遭抹黑攻擊，實在無奈。

許淑華直言，自己是民意代表，能抵抗來自各方的壓力，但一般老百姓對莫名的盤查，實在恐懼。加上各地警力已經吃緊，徐立委躍上新聞版面，要警方維持人身安全，卻反過來帶頭打擾百姓，還動輒以《跟騷法》嚇阻民眾，自己只能搖頭，並呼籲選區民眾如果真的遭提告，需要律師協助「來找我許淑華」。

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