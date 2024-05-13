趙少康集結「戰鬥藍挺芯」　徐巧芯嗆：繼續直球對決吳釗燮

▲國民黨戰鬥藍成員在趙少康的號召下全員集結力挺徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委徐巧芯因揭露台灣與捷克援助烏克蘭密約遭外交部提告，中廣前董事長趙少康今（13日）召開「戰鬥藍集結挺芯」記者會，與一眾藍營立委、議員聲援徐巧芯。徐巧芯強調，她不後悔爆料，也會追蹤到底，更放話周三將會繼續質詢吳釗燮「直球對決」。趙少康則表示，若綠營繼續動員圍剿，藍營絕對會團結反擊。國民黨立委羅智強則提到，520國民黨不出席被批沒風度，那賴清德的準國安會祕書長吳釗燮對國會有展現風度嗎？

徐巧芯表示，為何外交部要透過國外組織回頭採購300到400萬美金的台灣醫療器材，去規避「政府採購法」，如果要鼓勵台灣醫療器材，不是應該要透過正常管道招標購買，讓廠商公平競爭嗎？徐巧芯更強調，第一，她不後悔爆料，第二，她絕對會堅持追蹤到底，第三，周三將會繼續質詢吳釗燮，與他直球對決。

此次記者會除徐巧芯與趙少康外，立委賴士葆、陳玉珍、羅智強、馬文君、林沛祥、高金素梅，羅明才、葉元之、徐欣瑩、牛煦庭，議員張斯綱、江怡臻、林金結、林國春也都一同出席。趙少康表示，這場記者會的目的就是集結大家「支持徐巧芯，勇敢向前行」，一個月徐巧芯遭莫名其妙的攻擊，全因她打到綠營「痛處」，才會從上到下無所不用其極的圍剿，政治可以這樣子嗎？

趙少康強調，未來國民黨的策略就是民進黨用不合理的法規，那國民黨就會修這個法。他怒批，民進黨把多少事情當成機密，罄竹難書，蔡英文的論文也是機密，難道大家就不能討論，討論就是洩密嗎？民進黨用「國家機密保護法、兩岸人民關係條例、反滲透法」，來整在野人士，製造寒蟬效應，機密絕不是民進黨的遮羞布，遮羞布就應該被掀起來，如果民進黨動員持續圍剿，藍營絕對會團結起來反擊。

▲中廣前董事長趙少康。（圖／記者湯興漢攝）

羅智強表示，「政治無它，將心比心」，他要請問賴清德認同準國安會秘書長要當吵架王，認同他嗆「就是藐視國會」嗎，民進黨從超貸到洩密不斷攻擊徐巧芯，還弄到人身安全，一群側翼圍在她家門口，倘若出了三長兩短，民進黨付得起這個責任嗎？身為總統當選人就要有高度格局，應該出來喊話綠營停止這樣的行為。

最後，羅智強提到，520就職典禮國民黨黨團不出席，被批評在野黨要有風度，但賴清德的準國安會祕書長有對國會展現風度嗎，綠營有對徐巧芯展現同理心嗎？

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者湯興漢攝）