徐巧芯提案「提升吸毒、詐騙、酒駕再犯率」藍連署相挺　眾綠委嚇壞

▲國民黨立委徐巧芯提案。（圖／翻攝立院網站）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委徐巧芯提案修外役監條例，並獲得17名藍營立委簽名連署，然而，提案案由部分，筆誤為「為有效提升針對毒品吸食與持有累犯、犯下詐騙行為及酒駕致人於死再犯之可能性...」讓不少綠委驚呼「我有看錯嗎？」民進黨立委黃捷今（14日）也批評，這是所謂的大姑條例嗎？全黨挺芯挺到變詐騙列車，太扯。

徐巧芯領銜提案外役監條例修法草案，提案案由指出，本院委員徐巧芯等18人，據高檢署於民國112年統計全國緝獲了各級毒品，有9,916.4公斤，係歷年來最高。再者，我國詐騙案持續猖獗，據法務部統計自109年起躍居各罪名偵辦案件之首。為有效提升針對毒品吸食與持有累犯、犯下 詐騙行為及酒駕致人於死再犯之可能性，爰擬具「外役監條例第四條條文修正草案」。是否有當？敬請公決。

而提案案由顯然筆誤，變相要求提升吸毒、詐騙、酒駕犯的再犯率，在提案說明就點出，據法務部統計，近5年詐欺罪案件偵查新收計41萬8,633件，呈增加趨勢，且自109年起躍居各罪名之首，110年達12萬4,899件，平均年增率18.6%；新收件數占全般刑案之比率呈逐年上升，自106年13.1%升至110年23.4%。

警政署最近統計也表明112年1-10月詐欺犯罪較上年同期增加7,000件，可見我國詐騙案猖獗，故有必要修正第四條第二項第三款，納入觸犯刑法第三百三十九條詐欺背信及重利罪之第三百三十九條第一項、第三百三十九條之一第一項、第三百三十九條之二第一項、及第三百三十九條之三第一項，使觸犯上述受刑人不具外役監遴選資格，增加嚇阻力，也防止受刑人於外役監期間再犯之可能性。

該案也獲王鴻薇、游顥、洪孟楷、羅明才、林沛祥、高金素梅、林思銘、謝龍介、廖偉翔、傅崐萁、楊瓊瓔、張嘉郡、廖先翔、呂玉玲、盧縣一、陳菁徽、陳玉珍等17位立委連署支持。

對於徐巧芯提案筆誤，黃捷驚呼「我有看錯嗎？」她表示，徐巧芯提案要「有效提升詐騙再犯的可能性」。這是所謂的大姑條例嗎？全黨挺芯挺到變詐騙列車，太扯。

黃捷強調，國民黨作為國會第一大黨，與其抱著乖乖桶開同樂會，不如先提升一下法案品質。好奇那些連署的同黨立委，都沒發現這提案有多荒謬？還是如果不簽連署，也會被徐大立委私訊關切？民進黨立委郭國文則表示，當自己以為8成薪已經夠扯的時候，國民黨再次自我突破。