高嘉瑜：京華城容積增加徐巧芯得利　買房是否為整合都更？

▲民進黨前立委高嘉瑜（左）與黨發言人吳崢（右）對談。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜今（13日）在網路直播節目「新聞！給問嗎？」訪問黨發言人吳崢時，痛批國民黨立委徐巧芯和台北市前市長柯文哲，徐巧芯買房子在京華城旁邊，京華城容積率增加她是得利的，絕對不是「干她屁事」，且該處兩派人馬角力，雙方希望掌握越多戶越好，徐是不是某一派的代表？買房是為了要負責去整合（都更）？

高嘉瑜表示，過去她擔任台北市議員期間，從頭到尾都反對京華城容積率提高，徐巧芯昔任松山信義的市議員，又說「京華城干我屁事」，但絕對不是干她屁事，因為她房子買在那裡，京華城容積率增加，徐巧芯是得利的；另外容積率也關係到台北市民的公共財，當京華城容積率可以從390％提高到840％，現賺新台幣400億元，難道徐過去不用監督嗎？

高嘉瑜諷刺，徐巧芯不能接受援助烏克蘭、買台灣醫材，但面對柯文哲為什麼要白白送給威京集團主席沈慶京400億元，她有關心過嗎？為什麼要說「干我屁事」，這是年輕政治人物該有的態度嗎？而且徐巧芯自己又在那邊買房子，更是說不過去。

高嘉瑜加碼爆料說，徐巧芯老公劉彥澧還擔任中華民國都市更新研究發展協會理事長。她說，徐巧芯的房子到底是跟誰買的？當地有兩派人馬在角力，包括京華城自己也有幾戶房子在那邊，當然還有建商，每一次只要有釋出，雙方就會希望自己有越多戶越好，「徐巧芯是不是某一派的代表，她得到了這個房子就是為了要推動、負責去整合（都更）？」

高嘉瑜直言，當民意代表自己有房子在裡面，對於都更容積率的推動會更用力，大家質疑這個是非常合理的，「瓜田李下之外，正常人也不會買這樣一個房子」，這些是徐巧芯應該說明的，但到現在好像也沒有說明。

對於柯文哲，高嘉瑜還說，她對這件事情真的很氣，當時自己打最大力、監督「5大案」，也沒有表面監督、私下跟這些財團當好朋友，但是後來發現，自己監督這麼認真，柯文哲卻跟財團都變成好朋友，包括：幫富邦董事長蔡明忠「看病」30分鐘，出來之後松菸文創的事情就沒了；或如郝市府不讓富邦總行變更為商業用地，柯文哲也讓它變更了，「私下到底有沒有利益往來？」