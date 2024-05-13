吳釗燮嗆「林北一定吵到底」　徐巧芯霸氣回：那我就是老娘！

記者郭運興／台北報導

外交部長吳釗燮近日頻頻槓上國民黨立委徐巧芯，昨日他更表示，「面對無理的質疑，林北一定吵到底」。對此，徐巧芯今（13日）表示，吳釗燮如果是「林北」，那她就是「老娘」。她更酸，一個外交部長能做到這樣，真的很無聊。

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

外交部日前於Threads發文稱吳釗燮新封號為「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」，吳釗燮更表示，面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底。

徐巧芯今日受訪時表示，吳釗燮被稱「吵架王」，都是自吹自擂，他真的有吵贏過任何人嗎？而吳釗燮被拿來與她比較，她坦言，大家能看到平時她都是用平和態度來質詢，「很少吵架」，除非官員太過囂張，上次質詢吳釗燮時，語氣也是相當平和，是吳釗燮「EQ有問題」才會抓狂，他應該檢討，所謂吵架王是自己跟自己吵架嗎？

針對外交部次長田中光稱林北這句話「非常接地氣」，可能有「兄弟」的意思，徐巧芯表示，林北應該是「我是你爸爸的意思」，她想田光中次長應該有比較強的求生慾，只好這麼說，或者他台語不這麼好，如果他覺得一個外交部長就是全民的老爸的話，她也尊重，但她並不覺得吳釗燮是她的爸爸。