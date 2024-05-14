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修法提案錯2字被鞭　徐巧芯「認錯馬上改」粉絲讚爆

▲▼國民黨戰鬥藍成員在趙少康的號召下全員集結力挺徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨立委徐巧芯提案修外役監條例，並獲得17名藍營立委簽名連署，然而，提案案由的「遏止」卻筆誤寫成「提升」，讓綠委集體傻眼砲轟。對此，徐巧芯發文道歉，表示會立刻向院內修正錯誤，「也對連署的委員造成困擾表達歉意，未來會更加謹慎」，知錯能改的態度獲得網友大讚。

據悉，徐巧芯領銜提案外役監條例修法草案，為了有效「遏止」毒品吸食與持有累犯、犯下詐騙行為及酒駕致人於死再犯之可能性，爰擬具「外役監條例第四條條文修正草案」。然而文中的「遏止」卻筆誤寫成「提升」，引起民進黨立委蘇巧慧、黃捷等人發文砲轟。

對此，徐巧芯14日晚間發文表示，提案內確實用字遣詞用錯，謝謝蘇委員提醒，她也會立即向院內修正錯誤。此外，她版本內提及擴大受刑人「不得遴選」外役監，也期待蘇巧慧委員能夠一起連署。

徐巧芯表示，她提案版本的《外役監條例》目前已經修正文字，也對連署的委員造成困擾表達歉意，未來會更加謹慎。

網友看完紛紛留言，「支持巧芯，加油」、「委員辛苦了！加油」、「支持巧芯立委，每天上班都很認真，也支持可以嘗試勇敢認錯、面對一切」、「巧芯加油，繼續努力不要受影響」、「勇於認錯給妳個讚，繼續提案、監督，加油支持妳」、「過去外役監受刑人遴選幾乎都靠關係，立法嚴格要求標準，就算有人還想再包庇只要檢舉屬實就要負刑責任，這種公平的法案希望不分黨派大家支持，巧芯加油」。

我自己針對外役監條例第四條條文修正草案的用意是要「遏止」毒品吸食及持有累犯、犯下詐騙行為及酒駕致人於死再犯者移出外役監條例。確實在提案案由的用字遣詞用錯，也謝謝蘇委員提醒，我也會立即向院內修正錯誤。 我版本的修正說明和條文對照表均明確擴大受刑人「不得遴選」外役監，也期待蘇巧慧委員能夠一起連署。總之，我提案版本的《外役監條例》目前已經修正文字，也對連署的委員造成困擾表達歉意，未來會更加謹慎！

徐巧芯發佈於 2024年5月14日 星期二

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