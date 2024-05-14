超大膽！加拿大女子行李箱藏25公斤K毒　收60萬運毒...下場超慘

記者沈繼昌／桃園報導

航警局會同財政部台北關人員，今年3月間在桃園國際機場查獲加拿大籍女子，該女子以觀光名義入境，托運行李被海關察覺有異，當場開箱查獲夾藏第三級毒品K他命25.3公斤，市值逾台幣2000萬元；航警局查出，女子坦承以加幣2萬5千元為代價（約台幣60萬元）協助運毒，但入境隨即被查獲，警方偵訊後依違反毒品危害防制條例罪移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局會同海關人員於今年3月間在桃園機場，查獲加拿大籍女子行李夾藏第三級毒品K他命25.3公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局會同海關人員今年3月間在桃園機場，查獲加拿大籍女子行李夾藏第三級毒品K他命，當場查扣行李箱與K毒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，今年3月23日，23歲的加國籍女子從加拿大多倫多以觀光名義入境來台，入境桃園機場時，其託運行李被海關人員察覺有異，經海關人員會同航警局安檢大隊開箱後當場查出夾藏第三級毒品K他命，經秤重多達25.3公斤，市值逾台幣2000萬元之譜。

▲航警局人員今年3月間在桃園機場，查獲加拿大籍女子運毒，當場起獲第三級毒品K他命25.3公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局查出，經專案小組追查發現，加拿大籍女子受當地運毒集團利用，以2.5萬元加幣（約合新臺幣60萬元）為代價，假借觀光名義來台，在隨身託運行李夾藏第三級毒品K他命，下機後自行前往指定飯店入住，再依運毒集團指示交付毒品。未料入境時被航警局安檢大隊、海關人員當場攔查破獲，航警局偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，經檢察官調查後起訴，加女目前在押中。

▲航警局會同海關人員查獲加拿大籍女子行李夾藏第三級毒品K他命，航警人員偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局強調，將持續加強邊境毒品查緝把關工作，截毒於關口，籲請民眾切勿接觸毒品，一旦碰毒將終生受害；另外運輸、販賣第三級毒品者，將處七年以上有期徒刑，併科新台幣七百萬元以下罰金，切勿以身試法。