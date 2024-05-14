退休男遭詐騙3000萬！檢察官保他房產　緊急聲請扣押避免變賣

▲桃園市李姓男子誤信詐團投資，導致價值近3000萬房產被騙過戶，桃檢向法院聲請扣押，以防止房產遭脫手轉賣。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區李姓男子誤信詐騙集團騙術加入投資群組，為取回獲利聽信團詐術將價值近3000萬元房產過戶後才驚覺被騙，女兒則在臉書PO文「台灣就是一個詐騙天堂」引發社會矚目；檢警專案小組日前逮捕並向法院聲押陳姓犯嫌後，為防止房產遭轉賣脫手，桃檢已緊急向法院聲請扣押該筆房產，並連繫財團法人法律扶助基金會桃園分會，提供李姓男子相關法律扶助，以確保其權益。

桃園檢警於週日（12日）查獲21歲詐團陳姓犯嫌到案，陳對於案情均坦承不諱，但對於相關細節則避重就輕，桃檢由檢察官吳明嫺指揮偵辦，昨天下午向桃園地院經檢察官複訊後，下午將陳男聲請羈押禁見，並聲請扣押房產；桃園地院漏夜審理，法官以有逃亡、勾串證人及反覆施實詐欺之情形，予以羈押並禁止接見、通信。

據指出，桃檢向法院聲請扣押房屋，其主要用意是，檢察官向法院聲請扣押被害人轉賣給他人之房產，因認該出賣房屋，是他人犯罪所得，依據刑事訴訟法第133之2條第1項規定，向法院聲請扣押，以維護當事人權益。檢方並聯繫財團法人法律扶助基金會桃園分會，提供被害人相關法律扶助。

此外，法扶桃園分會今天已會同蘆竹警方與被害李姓男子討論，法扶目前將待李男向國稅局申請財損清單，即可協助申請法律扶助。根據了解，因李男不動產房屋已經過戶，並辦理設定抵押權給銀行，李男完成簽署法扶書面申請書後，將提供相關資料作為後續處理依據。