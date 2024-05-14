陸「520」紀念幣款式出爐　一套8枚金銀幣！心心相印搭配十全十美

▲大陸央行2024年「520紀念幣」。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行20日將發行2024「520吉祥文化紀念幣」，整套紀念幣共8枚，包含金幣3枚及銀幣4枚，以及一枚含有金銀雙金屬的紀念幣，均為大陸法定貨幣，可在市面上流通。相較於2023年推出的「520」紀念幣只有金銀幣各4枚，2024年發行的雙金屬紀念幣採用「愛心形」造型，雙心鑲嵌象徵「心心相印」。

《光明網》報導，該套紀念幣正面圖案均為「吉祥」文字造型，襯以中國傳統吉祥紋飾，並刊國名、年號，背面圖案及造型則各有不同圖示及寓意。

5克圓形「一歲一禮」金幣背面圖案為風車造型，面額為80元（人民幣，下同）；100克圓形「一歲一禮」銀幣背面為紅色大蝴蝶結，結合雲朵、星辰和幾何線條等圖案，面額為30元。

5克如意形「生生不息」金幣背面圖案為銀杏果和銀杏葉，面額為80元；30克如意形「生生不息」銀幣背面為海豚、海浪、珊瑚、海星等彩色立體圖案，面額10元。

5克金3克銀心形雙金屬「心心相印」紀念幣背面為多重心形組合圖，面額80元；30克心形「心心相印」銀幣背面為兩隻天鵝交纏而成的藍寶石心形圖案，輔以花朵等裝飾，面額10元。

3克圓形「十全十美」金幣背面圖案為花瓶造型，面額50元；15克圓形「十全十美」銀幣背面為展翅高飛的鳳凰，面額5元。

