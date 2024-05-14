男中頭彩部分託妻代管投資　離婚要求返還...她僅退80萬被起訴

▲陳姓男子購買今彩539中頭彩，當時將彩金640萬匯入林姓妻子帳戶內，後來2人簽字離婚，陳要求林女返還，僅匯回80萬。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子與林姓女子於2017年1月間結婚，陳男於2021年9月底購買今彩539幸運中頭彩800萬元，扣稅後實拿640萬元彩金，陳男借用林女帳戶領取彩金，還給100萬元吃紅，剩餘彩金則交給林女投資管理，未料2人感情生變還簽字離婚，陳男要求林女退還剩餘彩金與保險給付共計343萬餘元，林女僅匯80萬元卻置之不理，陳男一怒提告林女侵占；桃檢複訊後，林女否認侵占，檢方偵結依侵占罪嫌將林女起訴。

檢警調查，陳姓男子與39歲林姓女子於2017年1月間結婚，婚後陳男將保險到期領回123萬餘元儲蓄險交付林女管理並代為投資；2021年9月間，陳男購買今彩539竟幸運中頭獎800萬元，扣除稅額後實領640萬元，隔月陳男偕同林女到台北市中信商銀領取彩金，但陳當時因沒有中信銀的帳戶，因此借用林女帳戶領取彩金。

當時陳男開心地要給林女100萬元吃紅，220萬元由林女代為管理投資，剩餘320萬元則匯入陳男郵局帳戶運用；未料，兩人後來感情生變還簽字離婚，2022年11月，陳男要求林女返還之前交付儲蓄險123萬元，加上剩餘220萬元彩金共343萬餘元，但林女僅匯回80萬元，陳男透過LINE詢問，林女均置之不理，陳男憤而提告林女涉嫌侵占。

桃檢複訊時，林女否認侵占，辯稱陳男交付儲蓄險金123萬餘元，除代繳陳男每年30萬元投資型保險費外，剩餘的錢都花在吃喝玩樂上花光了，另外陳男給她220萬元彩金，因當時她沒有工作，都用在支付國民年金、保險費與個人其他開銷上，陳男說簽字離婚需返還300萬元，後又改口只要80萬元就可以，所以只匯了80萬元，沒有貪圖陳男財物等語，陳男則提供兩人LINE支對話內容截圖，當時林女並未拒絕佐證。

檢方認為，林女辯詞顯為卸責之詞不予採信，檢方偵結依侵占罪嫌將林女提起公訴。