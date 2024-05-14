今晚雨停！東北季風再起周四低溫探17度　520就職典禮降雨機率曝

▲東北季風周四增強，北部、東北部低溫下探17度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（14日）天東北季風影響，各地感受到涼意，中央氣象署指出，今清晨最低溫15.3度在桃園觀音、基隆七堵，明天東北季風減弱，白天回溫，但明晚到周四東北季風增強加上涼空氣，北部、東北部低溫下探17度，沿海空曠地區更低，下周一開始水氣增多，天氣變不穩定，520就職典禮北市有30至40％降雨機率。

氣象署技正伍婉華表示，這兩天東北季風影響，溫度轉涼，昨傍晚開始下雨到今天清晨，在冷空氣影響之下溫度較涼，新竹以北與東部低溫15至16度，昨晚最冷14.4度出現新北瑞芳區，今天清晨最低溫15.3度，在桃園觀音及基隆七堵。

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▲未來一周氣溫變化趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華說，今天白天溫度較涼，中南部比昨天下降、約30度左右，其他地方25至26度。這波東北季風在明天減弱，周四又持續影響，快速增強減弱過程溫度回升不明顯，明、後天高溫會比今天高1至2度，但夜裡與清晨溫度較涼，預估周四清晨金門馬祖、北部及東北部清晨18至19度，其他地區20至21度，沿海空曠地區可能更低溫

她表示，溫度回升在周五東北季風減弱之後，一直到下周初在下道鋒面沒來臨之前，都是暖熱空氣，周五到周日西半部高溫31至33度，東半部28至29度，馬祖24度，金門、澎湖27度。

▲未來一周降雨預測示意圖。（圖／氣象署提供）

降雨方面，伍婉華指出，旺盛對流雲系已經離開，但台灣上空雲量仍多，有零星迴波在影響天氣，今天除了金門、馬祖及中部平地降雨機率比較低，其他地區都有短暫陣雨，中南部及花蓮山區有局部雷雨，但晚上降雨就停止，未來幾天水氣減少許多。

伍婉華說，明天東北季風減弱但周四又增強，水氣是少的，東北季風在周五會減弱，大部分地區看到陽光，僅東半部有零星短暫陣雨，西半部山區有午後降雨，整體來說天氣穩定。但周日之後水氣增多，又有鋒面系統影響，下周一開始各地天氣變得不穩定

總統就職典禮將於5月20日登場，伍婉華表示，下周一在水氣增多過程中，就職典禮當天雲量增多，有些短暫降雨機率，預估台北市有30至40％降雨機率，但就職時段是否下雨甚至影響整個活動，氣象署會持續注意，但溫度還是熱的。