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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「史上最大團」35位日本國會議員組團訪台　慶賀賴清德就職

▲賴清德宴請黨籍立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲準總統賴清德即將就職。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德將於5月20日就職，據掌握，日本國會議員報名參加慶賀團的情形十分踴躍，日華議員懇談會將有35名跨黨派議員來台觀禮，是史上人數最多的一次。本次訪團將由日華懇會長古屋圭司親自率團，日本前首相安倍晉山姪子、岸信夫之子眾議員岸信千世亦在訪團名單中，安倍晉三遺孀安倍昭惠也會來台出席就職活動。

日華議員懇談會是日本國會的跨黨派議員聯盟，主要為促進台日之間國會議員交流，並維持雙方合作關係，讓台灣和日本在區域發展上成為彼此重要的夥伴。

據掌握，本次訪團將由古屋圭司親自率團來台，古屋圭司在賴清德當選當日，即趕赴勝選之夜晚會現場，並在隔日親自拜會祝賀賴清德、準副總統蕭美琴當選，本次特別率領史上最大跨黨派議員團前來參加就職典禮。

據了解，安倍昭惠本次將來台出席就職活動，凸顯台日友好的堅實基礎，以及賴清德與安倍家族深厚的友誼。事實上，這並不是安倍昭惠首次到台灣，2023年7月，安倍昭惠曾在參議員山谷惠理子、北村經夫陪同下訪台，當時賴清德與她在晚宴上會晤，她也表示，相信日本和台灣是友好國家的關係，她會與安倍晉三的靈魂繼續為「台日友好」做出努力。

賴清德與安倍家族的淵源頗深，在安倍晉三遇害後，賴清德隔幾日便赴日以家屬親友身分弔唁，這是台日1972年以來，赴日層級最高的台灣政府首長。

而後安倍晉三的胞弟、前日本防衛大臣岸信夫更在臉書上貼出賴清德與安倍家族的合照，合照中包含駐日代表謝長廷、安倍晉三的母親安倍洋子、大哥安倍寬信，以及小弟岸信夫及其兒子，並稱賴為「來自台灣的友人」，足見關係深厚。今年安倍晉三的母親安倍洋子過世時，賴清德也寫下悼念文，感謝安倍洋子女士生前對台日關係的貢獻。

賴清德曾表示，安倍晉三是國際級傑出的政治家，影響力不僅止於日本，也影響到整個印太地區，當台灣發生嚴重地震時，安倍第一時間表達關心與支持；當台灣鳳梨出口遭受中國抵制時，安倍也拍攝吃鳳梨的影片，以實際行動呼籲日本民眾多多採購；疫情期間，安倍更是全力促成日本政府捐贈420萬劑疫苗給台灣。

據指出，此次日本派出史上最多人數的訪團觀禮，象徵台日關係持續升溫，賴清德執政後也將延續台日友好路線，共同維護印太地區和平穩定。

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