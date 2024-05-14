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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德兩岸圖譜延續蔡英文　洪奇昌：創造性模糊一中

▲▼ 《行動創新AI內閣 新閣策勵營》-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲準總統賴清德即將就職。（圖／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德即將就職，海基會前董事長洪奇昌今（14日）接受《ETtoday新聞雲》專訪時分析，總統蔡英文在《中華民國憲法》與《台灣地區與大陸地區人民關係條例》架構下創造一種「創造性的模糊」的一中概念，未來賴清德應會依循這種兼具穩定性、一致性、可預測性，且沒有任何意外的圖譜，來處理兩岸事務。

回顧蔡英文的兩岸論述架構，洪奇昌表示，從2016年開始，蔡英文闡述兩岸關係時，就開始強調《憲法》與《兩岸人民關係條例》，在這架構下創造一種「創造性的模糊」的一中概念；過去8年來，美國非常肯定蔡英文這種穩健的態度，而中國雖然不滿意，但也可以接受。

他進一步說明，蔡英文在兩岸政策上維持穩定性、一致性、可預測性，而且不會有任何意外，同時，蔡英文也維持著基本的底線和原則，包括「我們不會走回對抗的老路，但我們也不會在威脅下妥協」，更重要的事，她曾數度透過公開發表談話與受訪時強調「得到國際支持也不冒進」的立場。

洪奇昌預判，未來賴清德應該也會依循著這樣的圖譜及路徑，來處理兩岸事務，因為這也是美國高度的期待——任何人都不能改變台海和平穩定的現狀，不是北京能夠單獨改變，也不是台灣能夠單獨改變。他說，在這樣的狀況下，新政府應在和平現狀維繫下，找到可操作的議題，例如推動商務、學術、教育、文化交流，讓兩岸尋求諒解、和解，並繼續往前走。

「我們一定不會去挑戰北京的紅線，但是我們一定要堅守自己的底線」，洪奇昌說，台灣經歷多次國會改選、總統直選，而且選後政權都和平轉移，完全符合民主的憲政機制規範，因此，北京不能夠否定，或者完全摧毀中華民國存在的事實，畢竟，從2016年之後，「中華民國」已經成為台灣內部的最大公約數，北京與台灣對話時，也必須理解台灣的政治事實。

同時，洪奇昌亦指出，現階段，中國的威脅是事實，因此台灣必須提高防禦的能力與決心，但這並不是為了要戰爭，而是要維護和平，台灣必須擁有防禦的決心，才能讓兩岸維持現狀，「足夠的防衛能力，是和平的必要條件」。

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