Uber Eats併購foodpanda！　王鴻薇揭外送問題：壟斷是做不完的惡夢

▲國民黨立委王鴻薇呼籲主管單位把關Uber併購foodpanda案（圖/翻攝王鴻薇臉書）

記者郭運興／台北報導

外送平台「Uber Eats」今（14日）宣布以9億5千萬美元現金併購「foodpanda台灣外送事業」，尚須主管機關審核，預計於2025上半年完成交易。對此，國民黨立委王鴻薇表示，外送平台是否將壟斷？捍衛消費者、外送員、商家權益，請主管機關嚴格把關。她強調，現況兩大外送平台市場就已經產生不少壟斷問題，若合併之後，恐怕是一場做不完的惡夢。

王鴻薇於臉書表示，「Uber Eats」宣布以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下「 foodpanda」，消息發布，恐怕很多外送員和消費者都笑不出來，事實上過去外送平台兩家獨大的現象，早就產生許多問題，勞權與消費者權益爭議不斷，早已是台灣社會不可忽視的問題。

王鴻薇回顧，過去擔任台北市議員時，就有針對美食外送平台「foodpanda」6縣市加收「平台費」，引發大批訂閱制的會員不滿質詢市府，而且當時是當天公告隔天收費，已經公然違約，損害消費者權益，這些外送平台坐大完全不把消費者權益看在眼裡。

王鴻薇提到，更不要說去年十月就被爆出外送平台片面宣布更改每個外送單的單價，在不斷壓低報酬下，導致外送員報酬低於基本工資。外送平台還可決定合作店家抽成比例高達32到40%，也有一些夜市商圈聯誼會反映實在太高，店家也被迫要加入外送平台，卻只有兩家可選，否則沒有競爭的機會，只能任憑平台宰制。

最後，王鴻薇強調，如今兩大平台合併，相關主管機關應該嚴格把關站在勞權、消費者權益，以及本地商家生存去考量周全，以現況以兩大外送平台市場就已經產生不少壟斷問題，若合併之後，恐怕對消費者、外送員、以及商家都是一場做不完的惡夢。