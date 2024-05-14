Uber Eats併購foodpanda！　洪孟楷提案保障商家、消費者、外送員

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

Uber Eats台灣總經理李佳穎今（14日）宣布，已簽署協議，併購Delivery Hero旗下foodpanda台灣外送事業。國民黨立委洪孟楷表示，市場震撼彈，外送平台兩強併一家獨大，因此，他提出「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」，盼未來能真正落實法令，有法可循，未來對商家、消費者、外送員，更應該有相關法令保障。

洪孟楷指出，今日市場震撼，Uber Eats併購 foodpanda，證明市場沒有永久敵人、也沒有永久朋友。然而兩家外送龍頭未來合併為一家後，對於商家、消費者、外送員等權益以及保障，至關重要。畢竟一強獨大的寡占市場，可能會形成諸多不合理條件，這點除了道德勸說、也該有法令規範，過去討論許久的外送員基本法，也應該獲得行政部門的高度重視。

綜觀外送產業，洪孟楷指出，外送平台業者掌握至少三大優勢，一、與合作商家、外送員、消費者間，均以定型化契約約定權利義務，掌握契約上優勢。二、因仰賴網際網路，訂單內容、金額、費用、時間，均由外送平台業者透過網路發送訂單、掌握送達時間、決定服務價格，換言之，外送產業所涉全部資訊均掌握於外送平台業者。三、政府官員宣稱對於外送產業「無法可管」，使外送平台業者得完全掌握法律上優勢。

洪孟楷說明，過去才於衛環委員會一再質詢關心，要求明定外送平台業者、外送員、消費者及合作商家之權利義務，並且提出保障；在第十一屆立法院，先要求增訂外送保障專區，公開政府與外送平台開會的會議紀錄，另外也由他率先提出「外送平台管理暨從業人員權益保障法草案」。希望未來能真正落實法令，才「有法可循」能夠給予消費者、商家、外送員最實質的保障。

