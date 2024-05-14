Uber買下台灣foodpanda！　熊貓：審查完成前各項服務維持不變

記者蕭筠／台北報導

外送平台「Uber Eats」今（14）日宣布以9億5千萬美元現金（約300億台幣）併購Delivery Hero旗下「 foodpanda台灣外送事業」，目前此併購案尚須由主管機關審核，預計於2025上半年完成交易。對此，foodpanda也發出最新聲明表示，「審查完成前foodpanda的各項服務皆維持不變。」

▲Uber Eats砸台幣300億買下 foodpanda台灣外送事業。（圖／foodpanda提供）

Uber稍早發出最新聲明表示，Uber（NYSE：UBER）和Delivery Hero SE（FSE: DHER）已經簽署協議，由Uber以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業。此併購案尚須主管機關核准，以及滿足其他一般常有的成交條件，並且預計於2025上半年完成交易。此外，2家公司也簽訂協議，由Uber購買Delivery Hero價值3億美元的新發行普通股。

Uber表示在交易完成前，Delivery Hero將致力於持續旗下foodpanda台灣的營運，提供其消費者和合作夥伴最好的服務。在本交易完成後的一段時間內，foodpanda台灣的在地消費者、商家和外送合作夥伴將移轉至Uber Eats平台。

對此，foodpanda發出最新聲明強調：「此項協議還需經由公平交易委員會等主管機關審核，在審查完成前foodpanda的各項服務皆維持不變。foodpanda將持續投資及發展台灣市場，並以確保消費者、合作商家、外送夥伴及全體員工權益為優先考量。」

另，Uber Eats台灣總經理李佳穎也發聲表示：「我們今日宣布簽署了併購Delivery Hero下的foodpanda台灣外送事業的協議。這對Uber Eats在台灣來說是一個令人振奮的時刻，也象徵了我們持續深耕台灣及所有我們服務的地方的承諾。」

李佳穎強調：「如果此併購案獲得主管機關核准並完成交易，整合的單一平台將能讓我們為消費者提供更廣泛的餐飲和日用品選擇及最好的價格，為餐廳和商家提供更多的訂單需求，而因此為外送合作夥伴提供更多的接單機會。在進入下一個營運階段的未來，我們將會持續聆聽消費者、外送合作夥伴、商家合作夥伴，以及主管機關等各界所回饋的意見。」