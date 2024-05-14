外送平台併購恐對3族群不利！工會憂：工資砍、抽成高、外送費調漲

記者林育綾／台北報導

外送平台Uber Eats今（14）日震撼宣布，將併購Delivery Hero旗下「foodpanda台灣外送事業」，消息一出也引發各界議論。全國外送產業工會顧問蘇柏豪提到，併購一家獨大後，最擔憂是外送員的工資遭砍，原先兩家平台已陸續砍薪高達3成，擔心福利持續受損；此外對「餐飲業者」、「消費者」也都可能造成影響，等於是3個族群都有可能被波及，權益是否受損，還期望公平會關注。

▲外送平台Uber Eats宣告將併購台灣foodpanda，工會擔憂外送員工資、權益持續受損。（圖／記者林敬旻攝）



全國外送產業工會顧問、台中市外送平台服務產業工會理事兼發言人蘇柏豪提到，外送平台從原先兩家併成一家獨大，最擔心外送員的工資報酬、福利受損，尤其兩家平台這幾年的陸續在砍工資。

而對消費者來說，併購為一家獨大後，也可能會面臨選擇減少、被迫接受不利條件，例如外送費可能調漲，還有相關權益也可能受損。對餐飲業者來說，也會擔心外送平台增加抽成，造成利潤降低。

換句話說，兩大外送平台併購後，對「外送員」、「餐飲業者」、「消費者」三方都可能受到波及，至於會不會造成權利和權益上的受損，蘇柏豪說，還需要政府單位如勞動部、公平會的關注。

▲全國外送產業工會顧問蘇柏豪擔憂，併購對三族群都可能影響，期望政府及公平會可多關注。（圖／記者林育綾攝）

蘇柏豪透露，這3年多來，兩家外送平台針對外送員的工資報酬都陸續在砍，一單的基本費從原先60元至70元，砍到一單只剩40元，換算下來減少3成左右。若是併購，很擔心會繼續砍。

他期望至少在併購後，foodpanda所有的外送員都能一起到Uber Eats，「這是最基本的要求」。不過併購後剩下單一平台，對工會而言有利的部分是，協商的人數減少，溝通成本及難易程度降低，另對於外送法修法進程來說，或許會有所助益。