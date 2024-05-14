震撼彈！Uber 宣布併購 Foodpanda 台灣外送　外食族大驚

▲Uber Eats 宣布併購 foodpanda 台灣外送事業，外食族擔心外送費漲價。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱晟軒／綜合報導

外送平台「Uber Eats」今日宣布以9億5千萬美元現金（約300億台幣）併購Delivery Hero旗下「foodpanda台灣外送事業」，此併購案尚須主管機關審核，預計於2025上半年完成交易。消息曝光後，掀起一票外食族網友驚呼，「餐點外送價先漲個50%」、「一家獨大要漲價囉」；也有網友質疑此併購案恐有壟斷疑慮。

Uber今（14）日發出最新聲明表示，Uber（NYSE：UBER）和Delivery Hero SE（FSE: DHER）已經簽署協議，由Uber以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業。此併購案尚須主管機關核准，以及滿足其他一般常有的成交條件，並且預計於2025上半年完成交易。此外，2家公司也簽訂協議，由Uber購買Delivery Hero價值3億美元的新發行普通股。

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Uber表示，在交易完成前，Delivery Hero將致力於持續旗下foodpanda台灣的營運，提供其消費者和合作夥伴最好的服務。在本交易完成後的一段時間內，foodpanda台灣的在地消費者、商家和外送合作夥伴將移轉至Uber Eats平台。

▲Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業，引發外食族熱議 。（圖／翻攝批踢踢）

Uber Eats 宣布併購 foodpanda台灣外送事業的消息震撼全台一票外食族！眾多網友紛紛預測外送費可能調漲，「以後外送費100，不爽別點」、「獨佔，以後費用upup」、「餐點外送價先漲個50%」、「一家獨大要漲價囉」、「對消費者來說不是好事，外送費不排除漲價」、「沒競爭對手，那就沒優惠了」、「唉，優惠券要變少了」。

不過也有網友表示，此併購案仍須經過主管機關審核，「公平會會過？」、「還有公平會在，應該過不了」、「這公平會那關過得了嗎？」、「公平會還不快出來洗地」、「這樣沒壟斷？」

Uber Eats台灣總經理李佳穎也表示：「我們今日宣布簽署了併購Delivery Hero下的foodpanda台灣外送事業的協議。這對Uber Eats在台灣來說是一個令人振奮的時刻，也象徵了我們持續深耕台灣及所有我們服務的地方的承諾。