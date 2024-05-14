騎樓違停等8項微罪不開放檢舉　交通部：拚6月底前上路

▲路口及公車站10公尺、併排等臨停最快6月底將不開放民眾檢舉 。 （資料圖／記者吳奕靖攝）

記者李姿慧／台北報導

立法院今(14日)三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，8項「交通微罪」不開放民眾檢舉，包括路口、公車站10公尺、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等；另5項對安全威脅大的微罪仍納檢舉，包含騎車未戴安全帽、占用身障車格、人行道及行穿線違停或臨停、逆向停車，交通部表示，目標6月底前上路。

交通部因應民情和道路停車環境不足，提出最高罰鍰1200元以下的交通違規不記點、不開放檢舉，立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條例修正，折衷通過5項對行人威脅大的交通微罪仍維持開放檢舉，其他有8項則修正為不開放檢舉。

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交通部表示，原規劃10大項交通微罪不開放檢舉，但考量安全，經逐一檢討，部分項目中的小細項仍納入檢舉，包括機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽，可罰500元；於身心障礙專用停車位違規停車，可罰600元至1200元；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車，可罰300元至600元；不依順行方向臨時停車，可罰300元至600元；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車，可罰600元至1200元。

項次 違規行為 法條 罰鍰 1 機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽 第31條第6項 500元 2 於身心障礙專用停車位違規停車 第56條第1項第10款 600元至1,200元 3 四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車 第55條第1項第1款 300元至600元 4 不依順行方向臨時停車 第55條第1項第4款 300元至600元 5 四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車 第56條第1項第1款 600元至1,200元

▲5項交通微罪仍維持開放民眾檢舉。（圖／ETtoday整理，來源為交通部）

此外，有8項則將取消納入檢舉項目，交通部表示，這次修正不開放民眾檢舉項目，包括騎機車手持行動電話通話；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

以及在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車，機車於人行道、行人穿越道停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車等，也三讀通過不開放民眾檢舉，但遭警方取締仍照常開罰。

項目 違規行為 法條 罰款金額 1 騎機車手持行動電話通話 第31條之1第2項 1,000元 2 汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全 第31條之1第3項 600元 3 倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引 第50條第2、3款 600元至1,200元 4 在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車 第55條第1項第1款 300元至600元 5 在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車 第55條第1項第2款 300元至600元 6 併排臨時停車 第55條第1項第4款 300元至600元 7 在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車，機車於人行道、行人穿越道停車 第56條第1項第1款 600元至1,200元 8 在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車 第56條第1項第3款 600元至1,200元

▲8項交通微罪最快6月底前不開放民眾檢舉。（圖／ETtoday整理，來源為交通部）

交通部表示，《道路交通管理處罰條例》三讀通過後，後續還有裁罰細則和講習辦法等相關子法修正，將以6月底前盡快實施為目標。