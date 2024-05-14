死神出沒國道時段曝！71%死亡車禍集中「深夜、凌晨天未亮」

▲國道近期車禍超過7成集中夜間和凌晨天未亮時段。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，根據高公局統計，今年4月到5月7日短短1個多月國道就發生7件死亡車禍，其中5件都在深夜和凌晨天色未亮時發生，比例高達71%，由於連假車輛多，高公局提醒，夜間行車易恍神，呼籲避免疲勞駕駛，並保持車距。

113年4月25日凌晨2時許，國3南向319公里處，1輛小貨車疑似精神不濟撞上服務區入口匝道之護欄及標誌後側翻，造成小貨車乘客1人死亡；另5月7日凌晨1時許，國1高架北向36公里處，1輛小客車撞分隔島島頭翻覆，車輛起火燃燒，造成小客車駕駛1人受困車內死亡。

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高公局統計，113年4月1日至5月7日，短短1個多月國道共發生7件死亡事故，其中5件均在深夜或凌晨天色未亮時發生，占了71%。

▲國道死亡車禍超過7成集中深夜和半夜時段。（圖／高公局提供）

由於端午節連假將屆，高公局提醒，人體因為生理時鐘因素，夜間通常精神較差，如須夜間開車，建議先於白天養足精神。開車途中如精神狀況不佳，可先至服務區駕駛人休息室或駛離國道充分休息後再出發，避免疲勞駕駛發生危險。

高公局指出，夜間國道通常車流量較低，為維行車安全，呼籲用路人勿超速行駛並與前車保持安全行車距離，以免遇緊急狀況時反應不及而肇事。

此外，今年端午節連假也將實施高乘載管制措施，6月9日至10日於國5北向實施時段性高乘載管制。

▼端午疏運高乘載措施。（圖／高公局提供）