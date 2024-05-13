雲林縣公共運輸定期票199方案推出升級至399　增設彰嘉7站服務

▲雲林縣政府今日宣布2024年5月24日正式推行雲林縣公共運輸定期票399方案，服務路線增加彰化縣及嘉義縣共計7個臺鐵車站，滿足往返鄰近縣市的通勤需求。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應交通部推動「TPASS行政院通勤月票」措施，雲林縣公共運輸定期票199方案在去年12月26日上線，因民眾對城市跨際移動需求，雲林縣政府今（13）日宣布5月24日推行雲林縣公共運輸定期票399方案，服務路線增加彰化縣及嘉義縣共計7個台鐵車站，多元交通運具整合也讓雲林縣城際移動更加便利。

雲林縣公共運輸定期票整合台鐵、公路客運、市區公車與公共自行車等各項大眾運輸工具，原有199方案為30天內不限次數、里程，搭乘縣內市區與公路客運共65條路線、雲林縣境內台鐵5站(林內、石榴、斗六、斗南、石龜)，也享有公共自行車前30分鐘免費的優惠，現況透過199方案使用台鐵通勤人數每月平均約為1122人，總使用人數已累積超過10萬6700人。

而為滿足彰雲嘉區域民眾基本通勤需求，雲林縣政府主動推出公共運輸定期票399方案，以199方案額外增加彰化縣及嘉義縣之台鐵服務範圍共7站，分別為彰化(含員林、永靖、社頭、田中、二水)、嘉義(含大林、民雄)， 預計使用臺台鐵通勤的受惠人數每月將提升 至4100人，大幅降低民眾通勤費用負擔。

縣長張麗善表示，雲林縣政府自行規劃公共運輸定期票399方案，延伸台鐵服務站點，北至彰化員林、南至嘉義民雄共計7站，地方配合款項全由雲林縣政府自行負擔，在多元的公共運輸工具中選擇使用，大幅降低民眾通勤負擔，而雲林縣內市區公車免費乘車預計今年7月1日起配合公共運輸定期票轉型，屆期將會有等值優惠的方案推出。

雲林縣交通工務局局長汪令堯指出，雲林全縣共有20個鄉鎮市，現況再透過399定期票的推出，民眾可自由組合運具間的轉移，讓縣內移動甚至跨區通勤都有更多元選擇，同時還能將一日生活圈範圍再擴大，除了日常通勤，縣民朋友也能利用雲林公共運輸定期票，走訪縣境內各個著名景點，讓縣內移動更加安全、便利、舒適。

雲林縣政府說明，雲林縣公共運輸定期票399方案自2024年5月24日起販售，民眾可到縣府及縣內各鄉鎮公所、高鐵雲林站旅服中心、台鐵斗六站、 斗南站與林內站、台西客運北港站與虎尾總公司、嘉義客運北港站、日統客運斗六站及西螺轉運站，共27個售票點購買，即可直接搭乘使用。