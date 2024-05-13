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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

協商吵逾3小時！王國材枯等一下午　韓國瑜致意：非常不好意思

▲▼交通部長王國材 聯訪 表示自己很久沒休息了。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長韓國瑜原擬今（13日）召集黨團協商，討論國民黨團總召傅崐萁領銜提出的「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案，但由於朝野為邀請準總統賴清德國情報告議題舌戰超過3小時仍無結論，導致交通部長王國材枯等一整個下午，韓特別表達「非常不好意思」。

王國材今天下午不到2點就前往立法院，準備參與黨團協商會議。他會前接受媒體聯訪時表示，個人支持花東相關建設，而且也希望能夠加速進行，此外，希望透過個案計畫、嚴格的審查程序來確保客觀與專業性，也確保計畫的可行性，比較不適合用特別條例直接來處理。

王國材建議，過去這段時間，政府積極推動蘇花公路安全提升計畫，花東快速道路現在也在做可行性評估，都在進行中，希望還是確保整個審查程序的完整性，希望用個案計畫的審查程序來辦理。

另由於「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案均已完成初審滿1個月，超過協商冷凍期，媒體關注若藍白聯手，在立法院會通過該案，行政院是否將提覆議？王國材說，「這可能要留給行政院這邊做決定，甚至可能是，是不是下一個內閣來決定？」

不過，由於今天黨團協商過程，國民黨團、民進黨團、民眾黨團對於總統國情報告的邀請時間點、形式要採「即問即答」或「統問統答」或「綜合答覆」遲遲未能達成共識，討論超過3小時，最終韓國瑜裁示散會，周四再議，還特別請秘書處向枯等一個下午的王國材致意，「非常不好意思」。

▲▼朝野黨團協商 韓國瑜 傅崑萁 黃國昌 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲各黨團黨鞭出席立法院黨團協商會議。（圖／記者屠惠剛攝）

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立法院韓國瑜交通部黨團協商高鐵

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