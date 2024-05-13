煞車失靈！電梯往上暴衝「猛撞25樓屋頂」　3人受傷嚇壞

▲印度諾伊達市頻傳電梯事故。（示意圖／CFP）
記者吳美依／綜合報導
印度北方邦（UP）諾伊達市（Noida）發生驚魂事件，某住宅區的電梯煞車失靈，瞬間往上暴衝，直到猛力撞擊25樓屋頂，才終於停下來，導致3人受傷。
這起意外發生在12日晚間，電梯緩緩來到4樓，但乘客正要踏出去時，卻突然往上暴衝，撞到最高層的25樓才停下，導致屋頂嚴重損壞，甚至有報導指出，屋頂被撞破。
警方表示，乘客們一度受困，幸好很快獲救，3名傷患之中包括2名女性。事故肇因是技術故障，全案仍在調查中。
目前，該大樓2座電梯都停止使用。居民們認為，電梯缺乏定期維修與保養，才會導致故障。大樓管委會也發布聲明，要求當局徹查，「居民的安全是我們的優先要務，我們將採取所有必要措施，確保未來不再發生此類事件。」
नोएडा में सेक्टर-137 की पारस टिएरा सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने पर हुआ हादसा, चौथी मंजिल से सीधा 25वें मंजिल पर पहुंची, ब्रिक फेल होने पर टावर की छत हुई क्षतिग्रस्त, तीन निवासी घायल, सोसाइटी के लोग कैंपस में हुए इकट्ठा, सीढ़ियों का ले रहे सहारा @Uppolice @noidapolice #Noida pic.twitter.com/58vWWa3Kbw— Nitin Parashar (@Nitinparashar__) May 12, 2024
新德里電視台報導，在過去的一年內，諾伊達市頻傳電梯事故，甚至奪走數條人命。去年8月，同社區另一座電梯纜繩斷裂，車廂「自由落體」下墜數層樓，導致一名老婦人心臟病發身亡。1個月後，另一處正在施工的住宅區又發生電梯事故，造成8名工人罹難。
由於電梯意外頻傳，已經引發民眾恐慌，北方邦議會2月通過法案，要求設置電梯與手扶梯時，都必須強制登記與註冊，也對於事故發生後的保險及賠償做出規範。
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