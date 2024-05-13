煞車失靈！電梯往上暴衝「猛撞25樓屋頂」　3人受傷嚇壞

▲印度諾伊達市頻傳電梯事故。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）諾伊達市（Noida）發生驚魂事件，某住宅區的電梯煞車失靈，瞬間往上暴衝，直到猛力撞擊25樓屋頂，才終於停下來，導致3人受傷。

這起意外發生在12日晚間，電梯緩緩來到4樓，但乘客正要踏出去時，卻突然往上暴衝，撞到最高層的25樓才停下，導致屋頂嚴重損壞，甚至有報導指出，屋頂被撞破。

警方表示，乘客們一度受困，幸好很快獲救，3名傷患之中包括2名女性。事故肇因是技術故障，全案仍在調查中。

目前，該大樓2座電梯都停止使用。居民們認為，電梯缺乏定期維修與保養，才會導致故障。大樓管委會也發布聲明，要求當局徹查，「居民的安全是我們的優先要務，我們將採取所有必要措施，確保未來不再發生此類事件。」

新德里電視台報導，在過去的一年內，諾伊達市頻傳電梯事故，甚至奪走數條人命。去年8月，同社區另一座電梯纜繩斷裂，車廂「自由落體」下墜數層樓，導致一名老婦人心臟病發身亡。1個月後，另一處正在施工的住宅區又發生電梯事故，造成8名工人罹難。

由於電梯意外頻傳，已經引發民眾恐慌，北方邦議會2月通過法案，要求設置電梯與手扶梯時，都必須強制登記與註冊，也對於事故發生後的保險及賠償做出規範。