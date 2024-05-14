「家庭美滿、攜手反暴」　雲林縣家庭暴力防治宣導活動開跑

▲副縣長謝淑亞、雲萱基金會與縣內家庭暴力防治社會安全網的網絡單位一起宣誓「家庭美滿、攜手反暴」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府社會處運用雲林縣公益彩券盈餘分配款經費，今（14）日攜手雲萱基金會舉辦「家庭暴力防治活動聯合記者會」，副縣長謝淑亞與家庭暴力防治社會安全網的網絡單位一起宣誓「家庭美滿、攜手反暴」，並邀請民眾當社會安全網絡眼睛與協助者，一起防治家暴，期許「暴力不入門幸福一家人」。

副縣長謝淑亞指出，依據衛生福利部家庭暴力事件通報案件統計資料顯示，近三年來雲林縣家庭暴力案件通報量，2021年5334件次、2022年5247件次、2023年5598件次可見逐年上升，通報案件仍以婚姻、離婚、同居關係暴力居多，縣府結合基層社區力量截至今年4月底已設置1174站「社區安全守護站」，提升社區「性別平等」的觀念及敏感度，讓社區防暴網絡與通報機制更趨完備與密集。

雲萱基金會董事長黃凱稜表示，近年來家暴案件增加，目睹家庭暴力兒少比例上升，需要社會大眾重視與關心，目睹兒少常因沒有直接遭受家暴，而被誤會不受影響，但事實上，目睹兒少容易出現害怕、緊張、憤怒等情緒，且會影響學業表現，在未來面臨家庭互動議題時常有模仿施暴者的行為，導致家庭暴力在下一代中不斷循環。

社會處長林文志強調，每年縣府會與各網絡單位共同舉辦家庭暴力防治活動，今年5月25日勵馨基金會將於綜合社會福利館辦理「愛擁抱不用暴，我愛我的存在馨與你同在」;另雲萱基金會在6月29日於古坑鄉綠色隧道舉辦「攜手反暴力、暴力零容忍，家庭美滿ING、攜手反暴不NG」活動，報名可洽財團法人雲林縣雲萱基金會05-5351950或05-5351952。