VIP包廂「打死嬌妻」！監視器畫面外流　揭哈薩克前高官惡行

▲死者與凶手平時在外人面前經常表現出恩愛模樣。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

哈薩克前經濟部長比希姆巴耶夫（Kuandyk Bishimbayev）2023年11月毆打31歲的妻子努科諾娃（Saltanat Nukenova），使對方頭部與腦部重創，並將滿身是血的她關在一個單獨的房間。直到救護人員12小時後獲報趕往現場，努科諾娃早已沒有生命跡象，當場被宣告死亡。然而令人驚恐的是，夫妻倆平時經常上傳恩愛的放閃照，沒想到丈夫私下卻置妻子於死地。

根據《半島電視台》報導，這起案件引發全球關注，比希姆巴耶夫2023年11月9日，在位於哈薩克最大城市阿拉木圖一家由親戚開設的餐廳的VIP包廂內，對妻子努科諾娃拳打腳踢，隨後扯著全身是血、無力掙扎的努科諾娃的頭髮，把她拖到另一間沒有監視器的房間。

▲▼監視器畫面曝光後，再度證明比希姆巴耶夫的慘忍暴行。（圖／翻攝自X）

在妻子瀕死之際，比希姆巴耶夫還打電話給自己的算命師坦言暴行，而對方則向他保證，妻子絕對不會有事，最終錯過黃金治療時間，努科諾娃就這樣滿身是血躺在小房間內慢慢死去。等到12個小時後救護人員獲報趕往現場時，她已經死亡。

事發後，比希姆巴耶夫堅稱自己無罪，直到4月才首度鬆口自己「毆打妻子」，但是無意導致對方死亡。然而他當初施暴的監視器畫面也曝光，隨即戳破他的謊言。

根據聯合國統計，哈薩克每年有約400名女性死於家庭暴力，而實際上的數字可能更高，因為有些案件並未被通報。

比希姆巴耶夫是哈薩克前總統納札爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）的愛將。他自2016年起擔任經濟部長，但2018年因挪用國家公款被判處10年徒刑，不過隔年就獲得特赦。

死者的親友表示，在他們在一起的1年內，努科諾娃長期遭受丈夫的身心虐待，並多次嘗試離開他。親友指出，他們經常看到死者脖子上有瘀青與勒痕，甚至被比希姆巴耶夫禁止與外界交流。