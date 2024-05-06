牙刷刺穿喉嚨亡！18歲人妻激戰小王被抓包　妒夫痛下殺手

▲嫌犯不甘妻子出軌，痛下殺手。（圖／kumparan、wartakepri，下同）

記者王佩翊／編譯

印尼一名18歲人妻被母親發現陳屍在自家床上，而她的頸部遭道尖銳物刺傷，全身僵硬明顯死亡。警方獲報趕往現場後，發現凶器為一根被削尖的牙刷。而死者的丈夫嫌疑重大，且案發後企圖逃亡，因此遭警方鎖定，最終被逮。他向警方供稱，妻子平時不做家事，甚至還被他發現在旅館跟別的男人發生關係，氣得他痛下殺手。

綜合印尼媒體報導，18歲的死者與23歲嫌犯結婚4年，然而男方4日深夜卻在家中殺害妻子。嫌犯將牙刷削尖後，刺穿死者的頸部後逃逸。死者的母親5日上午8時30分左右到房間查看時，才發現女兒全身僵硬躺在床上，而頸部則是被牙刷刺穿。

警方獲報趕往現場調查後，認為死者丈夫涉嫌重大，且由於他下落不明，懷疑他試圖逃亡，因此立刻派員逮人，最終在6小時後，在港口將他逮捕歸案。

23歲嫌犯被逮後表示，每天下班後妻子都不願意煮飯或處理家務，岳父岳母也經常干預兩人的生活，甚至讓妻子去找新的丈夫。不僅如此，他聲稱，自己發現妻子外遇，不但在旅館與其他男人發生關係，還經常在家中視訊聊天，因此他才會忍無可忍，殺害外遇的妻子。

警方目前仍在調查詳細事發原因與經過，而死者母親則表示，希望可以取得孩子的監護權。