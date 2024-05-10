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美國爾灣姊妹市參訪桃園　交流環境永續及青年創業議題

▲美國爾灣市桃園交流

▲美國爾灣姊妹市拜會桃園市長張善政。（圖／秘書處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政10日於市府，與姊妹市美國加州橘郡爾灣市法拉汗(Farrah N. Khan)市長會面表示，爾灣市是很多跨國企業總部的所在地，吸引了很多台灣人前往尋找就業機會，並定居爾灣。桃園與爾灣自2001年簽訂姊妹市，今年已邁入第23年，互動良好，雙方並就環境永續及青年創業議題等交換意見。

張市長說，桃園與爾灣在各方面的發展相似，以產業方面來說，桃園是全台工業科技大城，近年來也積極推動電子、醫藥及設備製造等科技產業，而爾灣的先進製造、資訊技術和生命科學也都是帶動城市發展的核心產業，吸引國際企業進駐，擁有加州科技海岸的美譽。兩市都以高科技產業及永續發展為目標，亦積極強化國際競爭力，盼藉由兩天的參訪行程，讓爾灣訪賓能夠更認識桃園。

▲美國爾灣市桃園交流

法拉汗市長表示，很高興能親自拜訪桃園，也感謝市府安排參訪桃園永續資源館、安東青創基地及在地企業，不僅更深入認識這座城市，也對桃園推動對永續發展的努力留下深刻印象。

法拉汗市長說明，爾灣從2023年開始推行產業加速器，為該市新創公司提供初期資金和創業指導，盼能創造就業機會及刺激經濟成長；而桃園也於今年推動智慧桃園產業轉型加速器計畫，促進桃園在地企業轉型升級，增加商業競爭力，未來將可交流執行成果，相互學習。

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